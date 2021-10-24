تجربه بین المللی بازیکنان سپاهان تعیین کننده نتیجه بود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بادرنگین در جمع خبرنگاران بعد از شکست مقال سپاهان در چارچوب هفته اول مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: ابتدا به بچه‌های خودمان و تیم مقابل خسته نباشید می‌گویم، بازیکنان ما خیلی خوب کار کردند و تنها تفاوت تیم ما با سپاهان حضور مهره‌های ملی‌پوش در تیم سپاهان است.

وی با اشاره به حضور تعداد کم ملی پوشان در تیم مس افزود: بازی خیلی خوبی بود، اما در امتیازات آخر هر ست به جز ست دوم تجربه بازیکنان سپاهان به آنها کمک کرد تا بازی را پیروز شوند.

مربی تیم والیبال مس رفسنجان با اشاره به برگزاری تورنمنت چهار جانبه در اصفهان تصریح کرد: ما در هفته اول به صورت اتفاقی به سپاهان خوردیم که قبلاً با آنها در کنار شهداب یزد که دو تیم قدرتمند لیگ امسال هستند بازی کرده بودیم و نسبت به سپاهان شناخت داشتیم.

تأثیر منفی حذف دو وقت اضافه

وی در خصوص عملکرد نه چندان قوی مس در ست‌های اول و سوم ادامه داد: تجربه بین المللی بازیکنان سپاهان به آنها کمک کرد تا بتوانند در بزنگاه‌ها امتیازات لازم را کسب کنند و از سوی دیگر نداشتن مهره روی نیمکت باعث شده در تعویض‌ها دچار مشکل شویم.

بادرنگین با اشاره به تأثیر حذف دو وقت تایم اوت تاکتیکی در ست‌های بازی گفت: حذف این وقفه‌ها تأثیر منفی روی عملکرد تیم داشت و به اجبار تایم اوتها را زمان‌هایی می‌گیریم که آنچنان لازم نیز نیست.

وی تاکید کرد: فرق ملی‌پوشان که سه ماه پیش المپیک بازی کرده‌اند و بازیکنان ما که هیچ رقابتی را در شش ماه گذشته تجربه نکردند همین‌جا مشخص می‌شود.

مربی تیم والیبال مس رفسنجان در خصوص بازی پیش رو این تیم ابراز داشت: اولین میزبانی رفسنجان از بازی‌های لیگ برتر کمی کار را سخت می‌کند، اما مقدمات میزبانی آماده شده و امیدواریم بتوانیم در آن بازی نتیجه را به سود خود رقم بزنیم.