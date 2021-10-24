مصاف سختی با پیکان داریم / حامی حذف وقت استراحت بودم

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان محمدی راد در جمع خبرنگاران بعد از شکست مس رفسنجان اظهار داشت: بازی خوبی بود، نتظار داشتم بازی سختی باشد، با توجه به بازی‌هایی که در اصفهان انجام داده بودند می‌دانستیم تیم باتجربه و خوبی است و بازی خوبی انجام دادند.

وی افزود: مس در مقاطعی در بازی ما را تحت فشار قرار داد، به جز دو ستی که توانستیم شکل بازی آنها را بهم بریزی در بقیه مقاطع بازی قوی بودند، واقعاً باید به این تیم تبریک بگویم که در اولین بازی لیگ برتری چنین نمایش خوب و قدرتمندی داشتند.

سرمربی تیم والیبال سپاهان در خصوص عملکرد تیم خود ابراز داشت: با توجه به تمرینات و بازی‌های تدارکاتی که داشتیم انتظار بیشتری از تیمم داشتم، اما برای بازی اول این عملکرد راضی کننده است، با این نتیجه خودمان را برای بازی مقابل پیکان درهفته آینده آماده می‌کنیم.

وی در خصوص مشکل سپاهان در خالی ماندن پشت دفاع ابراز داشت: این موضوع را قبول دارم اما بازیکنان حریف توپ‌ها را به شکلی می‌زدند که گرفتن آن سخت بود و توقع هم نداشتم بازیکنانم آن توپ‌ها را بگیرند، اما برخی از این توپ‌ها جمع شد.

در سرویس مشکل داشتیم

محمدی راد در پاسخ اینکه دلیل خراب شدن متعدد سرویس‌ها چیست، تصریح کرد: این موضوع در هفته اول مشهود بود، هر بازیکنی که برای سرویس می‌رود انتظار بهترین عملکرد را از او دارم زیرا قصد داریم دریافت تیم حریف را با مشکل مواجه کنیم و با یک دفاع منظم جلوی حملات را بگیریم.

وی در خصوص مصاف تیمش با پیکان گفت: با توجه به اینکه شناختی از پیکان نداریم بازی سختی خواهد بود، امیدوارم مقابل این تیم نخست شکل بازی خود را درست کنیم و بعد از آن مواردی که کار کردیم را در زمین پیاده کنیم.

سرمربی تیم والیبال سپاهان با اشاره به حذف دو وقت استراحت فنی از والیبال تصریح کرد: خودم جز حامیان این بحث بودم از اول نیز این دو زمان جنبه تبلیغاتی داشت، الآن نیز دو وقت استراحت برای مربی میزبان و دو تایم وقت استراحت برای تیم حریف در یک ست کافی است.

وی اضافه کرد: مس رفسنجان در ست چهارم عملکرد خوبی داشت که اگر در این ست پیروز می‌شدند برای من قانع کننده بود زیرا عملکرد خوبی داشتند، اما دو دفاع و سرویس خوب از بازیکنان باتجربه ما باعث شد تا مس رفسنجان تحت تأثیر قرار بگیرد و بتوانیم نتیجه را به نفع خود عوض کنیم.

محمدی راد در خصوص عملکرد سامان فاِزی گفت: فائزی به زمان بیشتری برای هماهنگی نیاز دارد، شروع خوبی نداشت ولی از عمد به این بازیکن بازی دادم تا فرصت بیشتری برای برگشتن به مسابقه داشته باشد.