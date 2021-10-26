فوت دو بیمار کرونایی در کهگیلویه و بویراحمد/۳۸درصد تست ها مثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز یزدانپناه اظهار داشت: شمار قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۹۸۱ نفر افزایش یافت.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۲۲۱ بیمار در بیمارستان‌های استان بستری هستند، تصریح کرد: از این تعداد، ۱۰۰ نفر مبتلای قطعی و ۱۳ نفر از این بیماران نیز در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

یزدانپناه اظهار داشت: از مجموع مبتلایان به کووید ۱۹ در کهگیلویه و بویراحمد ۷۶ هزار و ۶۷۰ نفر بهبود یافته گزارش شده است.

وی با بیان اینکه اکنون از ۴۸۶ نمونه دریافت شده از آزمایشگاه سلولی و مولکولی یاسوج و دهدشت ۳۸ درصد موارد مثبت بودند، افزود: بیشترین موارد مثبت در شهرستان بویراحمد ثبت شد.