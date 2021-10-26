به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط‌عمومی وزارت آموزش و پرورش، سیدجواد حسینی اظهار کرد: واژگان مصوب به فرهنگستان زبان و ادب فارسی ارسال و پس از تأیید فرهنگستان در کتاب‌ها، مجلات و مقالات سازمان آموزش و پرورش استثنایی به کار برده خواهد شد.

حسینی با اعلام آخرین وضعیت سنجش سلامت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان، گفت: علی‌رغم مشکلات سامانه «سیدا» تاکنون ۹۸ هزار و ۹۱۹ نوآموز پیش‌دبستانی در برنامه سنجش نوبت‌گیری شده‌اند و سنجش نوآموزان پیش‌دبستانی تا اوایل آذر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: تاکنون ۹۹.۴۸ درصد از نوآموزان بدو ورود به دبستان نیز در برنامه سنجش، نوبت‌گیری شده‌اند که از این میزان ۹۶.۹ درصد سنجش و در مدارس مناسب جایابی شده‌اند.

حسینی خواستار پیگیری پروژه‌های در حال تکمیل آموزش و پرورش استثنایی از طریق سازمان نوسازی مدارس و ادارات استان‌ها شد و گفت: بر اساس آخرین آمار ۱۶۰ پروژه مربوط به آموزش و پرورش استثنایی نیمه‌تمام هستند که حدود ۴۰ پروژه از این تعداد تکمیل شده است و منتظر تجهیز است.

وی افزود: بر اساس آمایش سرزمینی، ۱۴ استان کشور فاقد «مدرسه اتیسم اختصاصی» بودند که در ۶ استان این مدارس با مشارکت خیّرین در حال ساخت است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی با بیان این که در سال جاری سه بسته تحولی «آموزش، پرورش و توان‌بخشی خانواده محور»، «جشنواره نشاط» و «غربال و مداخله بهنگام نوآموزان ۵ تا ۷ ساله در معرض مشکلات ویژه یادگیری» در آموزش و پرورش استثنایی تدوین و اجرایی شده است گفت: برخی از شاخص‌های سه بسته تحولی توسعه مشارکت‌ها، مدرسه انطباقی و مداخلات بهنگام طلایی استمراری بود که در سال جاری نیز اجرای این شاخص‌ها ادامه پیدا می‌کند.