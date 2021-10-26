جهاددانشگاهی از کسب و کارهای نوپای دانشجویی حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد دانشگاهی تهران، مرتضی پرهیزکار دبیر مرکز نوآوری و شتابدهی(منش) سازمان جهاد دانشگاهی تهران با بیان این‌که این حمایت‌ها به کاهش ریسک، زمان و هزینه راه‌اندازی استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوپا کمک می‌کند، اظهار کرد: ایجاد و تقویت هسته های نوآوری و کارآفرینی و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری در دانشگاه و جهاد دانشگاهی از اهداف اصلی راه‌اندازی این مرکز در سازمان جهاد دانشگاهی تهران است.

وی با بیان این‌که اغلب استارت‌آپ‌ها در بدو تأسیس به لحاظ منابع مالی و نیازهای تخصصی و فنی بسیار آسیب‌پذیر هستند، افزود: از این‌رو ارائه خدمات آموزشی، مشاوره ای و منتورینگ، تأمین منابع مالی از طریق ارتباط با سرمایه گذاران و معرفی ایده‌های خوب به صندوق‌های سرمایه گذاری از مهم ترین خدمات این مرکز خواهند بود.

پرهیزکار با بیان این‌که این مرکز در سه حوزه تخصصی شامل آموزش و توسعه منابع انسانی، شیمی و مهندسی شیمی، مهندسی متالورژی و آلیاژهای ویژه فلزی فعالیت خواهد کرد، افزود: فضای اختصاص‌یافته برای استقرار این مرکز به مساحت ۶۴۰ متر مربع در مجتمع آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران در بلوار کشاورز در حال آماده‌سازی است. این مرکز همچنین می تواند از سایر امکانات این مجتمع اعم از آمفی‌تئاتر، کلاس‌ها و استودیوی تولید محتوا برای تحقق مأموریت ها و انجام فعالیت ها استفاده کند.

دبیر مرکز نوآوری و شتابدهی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با بیان این‌که سازمان جهاد دانشگاهی تهران تعداد مناسبی آزمایشگاه‌، کارگاه‌ و امکانات مورد نیاز در بخش‌های شیمی، مهندسی شیمی و مهندسی متالورژی در اختیار دارد، افزود: افراد و شرکت‌های مستقر در این مرکز می‌توانند از این امکانات برای تحقق مأموریت‌های خود به خوبی استفاده کند.

وی تأمین منابع مالی برای تجهیز و فعالیت این مرکز را یکی از الزامات موفقیت مرکز برشمرد و از سازمان ها و کارآفرینان اجتماعی و شرکت ها برای سرمایه گذاری و کمک مالی به این مرکز نوپا دعوت کرد.

دبیر مرکز نوآوری و شتابدهی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با بیان این‌که هم‌اکنون چندین پروژه اجرایی و فعالیت تخصصی برای تقویت اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی، حمایت از ایده ها، محصولات و هسته های نوآوری و فناوری، طراحی شده است، گفت: با برخی نهادها و سازمان‌ها نظیر دانشکده‌های دانشگاه تهران در حال مذاکره و رایزنی برای تبادل تفاهم‌نامه و انجام پیگیری‌های لازم به‌منظور همکاری و هم افزایی برای انجام کارهای مشترک در همه ابعاد و زمینه ها هستیم.

وی با بیان این‌که آموزش و توسعه منابع انسانی موضوع بسیار گسترده‌ای است که فناوری‌های آموزشی، آزمون‌ها، استانداردهای آموزشی، برگزاری آموزش‌های الکترونیکی، شبیه‌سازی‌های آموزشی و تجهیزات را شامل می‌شود، افزود: در این مرکز از ایده‌های جدید در بحث توسعه منابع انسانی، ارتباط شغل و آموزش، تهیه استانداردهای جدید شغلی و مطالعات آموزشی، آینده‌پژوهی در زمینه مشاغل و مهارت‌ها استقبال می‌شود.

پرهیزکار خاطرنشان کرد: دیگر حوزه فعالیت این مرکز شیمی و مهندسی شیمی است که محور اصلی آن سورفاکتانت‌ها و صنایع شوینده است. سازمان جهاد دانشگاهی تهران بیش از ۲۰ سال در این زمینه سابقه فعالیت دارد و در این راستا فناوری‌های زیادی ایجاد و محصولات فراوانی را تولید و به بازار عرضه کرده است.

دبیر مرکز نوآوری و شتابدهی سازمان جهاد دانشگاهی تهران فعالیت در حوزه مواد ویژه فلزی و آلیاژهای خاص را سومین حوزه فعالیت این مرکز دانست و خاطرنشان کرد: سازمان جهاد دانشگاهی تهران با بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت در این زمینه، تاکنون اقدام به تولید انواع فولادها، آلیاژها، شکل‌دهی دقیق و ساخت مجموعه‌های صنعتی در صنایع نفت و گاز و سایر صنایع اساسی و بزرگ مانند فولاد و مس کرده و یکی از اولویت های مرکز نیز حمایت از این ایده ها و محصولات است.

وی درباره نیروهای به‌کار گرفته شده در این مرکز توضیح داد: اعضای هیئت علمی جهاد دانشگاهی و دانشگاه تهران، کارشناسان باتجربه جهاد دانشگاهی و صاحب‌نظران تخصصی در زمینه راه‌اندازی کسب و کارها و استارت‌آپ‌ها تحت‌عنوان منتور، مدرس، مربی و راهنما در این مرکز حضور خواهند داشت.

دبیر مرکز نوآوری و شتابدهی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با بیان این‌که این مرکز چندین شیوه حمایت را طراحی و تعریف کرده است، افزود: در اختیار قرار دادن فضای فیزیکی برای استقرار تمام وقت حضوری، حضور موقت و ساعتی، دریافت مشاوره بدون حضور در مرکز و به‌صورت آنلاین از روش‌های ارتباط با افراد و شرکت‌های نوآور است.

دبیر مرکز نوآوری و شتابدهی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با بیان این‌که در فرآیند تشکیل استارت‌آپ، تبدیل ایده اولیه به محصول بسیار بحرانی و حیاتی است، افزود: فرآیند شتابدهی، یک فرآیند کوتاه مدت ۶ تا ۹ ماهه است که انتظار می‌رود طی این مدت ایده اولیه به محصول و فناوری قابل قبولی تکامل پیدا کند و با جذب سرمایه و تولید محصول، به ایجاد کسب و کار منتهی شود. این مرکز امکانات لازم برای حمایت از نوآوران در همه مراحل ذکر شده را دارد.

پرهیزکار سابقه ۴۰ ساله فعالیت جهاد دانشگاهی در زمینه پژوهش و فناوری را پشتوانه خوبی برای این مرکز اعلام کرد و از همه دانشجویان و اساتید دانشگاه تهران خواست تا ایده‌های خود را با این مرکز در میان بگذارند و در فعالیت‌های انگیزشی و مشاوره‌ای این مرکز شرکت کنند.

دبیر مرکز نوآوری و شتابدهی سازمان جهاد دانشگاهی تهران از سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که امکاناتی نظیر سرمایه و تجهیزات فنی در اختیار دارند و یا مایل به ارائه آموزش، خدمات مشاوره‌ای و منتورینگ هستند، دعوت به همکاری کرد.