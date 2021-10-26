ورزش های قهرمانی و همگانی با نبود سواد حرکتی در معرض خطر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرزاد حمیدی پیش از ظهر سه شنبه در افتتاحیه طرح سواد حرکتی کشوری که در شهرری برگزار شد با اشاره به اینکه تمرکز پروژه‌های ما مدرسه محورانه است و داخل مدرسه اجرا می‌شود اظهار داشت: درس تربیت بدنی، المپیاد ورزشی درون مدرسه‌ای، حیاط پویا، ورزش صبحگاهی، انجمن‌های ورزشی درون مدرسه‌ای همگی از پروژه‌های مدرسه محور هستند.

حمیدی در خصوص سواد حرکتی و بسته تحولی گفت: در نظام تعلیم و تربیت سواد خواندن و نوشتن یاد می‌گیریم اما سواد حرکتی را باید با چرخیدن و حرکت و آگاهی در چگونگی حرکت کسب کرد و سواد حرکتی را در حرکت کردن ارتقا داد.

وی با اشاره به اینکه کودک وقتی در وضعیت‌های چالش برانگیز حرکتی قرار می‌گیرد باید بتواند بدنش را هدایت کند افزود: اگر سواد حرکتی به دلایل کرونا، سطح زندگی غیرفعال، عدم تحرک و آپارتمان نشینی و زندگی ماشینی در کودکان شکل نگیرد مثل سواد خواندن و نوشتن نیست که با بازماندگی از تحصیل بتواند جبران شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش عنوان داشت: سواد حرکتی اگر قبل از مدرسه و تا ۱۱ سالگی شکل نگیرد و اشباع نشود در سنین بالا قابلیت جبران پذیری ندارد، یعنی کسی که سواد حرکتی را در زمان طفولیت و خردسالی و مدرسه یاد نگیرد توان حرکت در بزرگسالی را یاد نمی‌گیرد.

حمیدی بیان داشت: اگر کودک سواد حرکتی را نداند نمی‌توانیم روحیه ورزشی را در او نهادینه کنیم و ورزش همگانی ما با نبود سواد حرکتی در جامعه در معرض خطر است.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر در خطر بودن ورزش قهرمانی اظهار داشت: اگر کودک بخواهد از بدن استفاده کند دچار مشکل خواهد شد چرا که سواد حرکتی ندارد و امروز شهرداری‌ها باید تمام اهتمامشان را در ایجاد سواد حرکتی محلات بگذارند چرا که ناتوانی حرکتی سبب دور ماندن فرد از حرکت می‌شود و تا آخر عمر به سراغ حرکت نمی‌رود و سونامی بیماری‌های غیر واگیر را خواهیم داشت.