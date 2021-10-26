دریافت 7 MB کد مطلب 5336331 https://mehrnews.com/xWnyK ۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۱۰ کد مطلب 5336331 فیلم سیاست فیلم سیاست ۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۱۰ رهبر انقلاب: وحدت یک امر اصولی است نه تاکتیکی تصاویری از دیدار میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی و جمعی از مسئولان نظام با رهبر انقلاب را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط «جمهوری اسلامی» نمونهای از حاکمیت یک کشور اسلامی است دولتهایی که روابطشان با رژیم صهیونیستی را عادیسازی کردند، خطای خود را جبران کنند سیاست خارجی ایران تعامل گسترده با دنیاست/ اقتصاد را به مذاکره گره نمیزنیم دیدار میهمانان کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی با رهبر انقلاب برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی کنفرانس بینالمللی وحدت اسلامی مسئولان کشور با حضور مسئولان دیدار با رهبر معظم انقلاب
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