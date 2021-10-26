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کد مطلب 5336331
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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۱۰

رهبر انقلاب:

وحدت یک امر اصولی است نه تاکتیکی

وحدت یک امر اصولی است نه تاکتیکی

تصاویری از دیدار میهمانان کنفرانس وحدت اسلامی‌ و جمعی از مسئولان نظام با رهبر انقلاب را مشاهده می کنید.

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