به گزارش خبرنگار مهر، سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پس از حدود سه ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم هنوز تعیین نشده است؛ تاخیری که تاکنون انتقادات بسیاری را به همراه داشته است.

اما در این میان، بنابر کسب اطلاع خبرنگار مهر، قرار است امروز (سه‌شنبه) جلسه‌ای به منظور تصمیم‌گیری در خصوص تعیین سخنگو و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت برگزار و فرد جایگزین «علی ربیعی» مشخص شود.

آنچه خبرنگار مهر از منابع آگاه کسب اطلاع کرده، «علی بهادری جهرمی» که اکنون تصدی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه را برعهده دارد، مهمترین گزینه سخنگویی دولت سیزدهم به شمار می‌رود.

گفتنی است، به موجب آئین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دولت که ۱۶ آذر ماه سال ۱۳۷۶ به تصویب هیئت وزیران رسید، سخنگوی هیئت دولت که ریاست شورای اطلاع رسانی را نیز بر عهده دارد، با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب هیئت وزیران انتخاب می‌شود و وظایفی اعم از اعلام مواضع، سیاست‌ها و خط مشی‌های هیئت دولت در خصوص مسائل و موضوعات داخلی و خارجی کشور به صورت مستمر، اعلام تصمیم‌های هیئت دولت و تشریح مفاد و محتوای کلیه مصوبات، پاسخگویی به سوالات مطبوعات و رسانه‌ها و انجام مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی و … را بر عهده دارد.