حجت‌الاسلام برزگرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مشکلات جاده تربیت حیدریه به خواف، خواف به سنگان و تصادفات زیاد این جاده، اظهار کرد: با وجود این‌که شهرستان خواف دارای معادن بسیاری است اما از جاده‌های استاندارد برخوردار نیست و سالانه تلفات جانی بسیاری دارد.

وی با استناد به گزارش راهور خراسان رضوی، به عبور روزانه دو هزار کامیون و تریلی از این جاده اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۳۹۵ قرار بود جاده‌ای مناسب و استاندارد احداث شود تا پاسخگوی نیاز تردد خودروی سنگین مربوط به دو معدن آن زمان باشد اما هم‌اکنون با وجود فعالیت بیش از ۵۰ معدن، هنوز اقدامی صورت نگرفته است.

امام جمعه خواف با ابراز تأسف از وقوع متوسط دو سانحه رانندگی در هفته، خاطرنشان کرد: در بیشتر تصادفات که تلفات جانی نیز در پی دارد، پلیس راهور پنجاه تا شصت درصد دلیل تصادف را «غیر استاندارد» بودن جاده عنوان کرده است بنابراین ضرورت دارد مسئولان استانی برای این منطقه چاره‌ای بیاندیشند.

وی با اشاره به کشته شدن پانزده نفر در شش ماه گذشته در این جاده، گفت: مجلس شورای اسلامی دو هزار تن قیر به جاده‌های خواف اختصاص داد اما با گذشت چند ماه از این تصمیم هیچ اثری را در این منطقه شاهد نیستیم، این جاده باید دو باند رفت و دو باند برگشت داشته باشد تا از حجم تصادفات کاسته شود.

برزگرنژاد با اشاره به ترافیک‌های جاده‌ای در این منطقه گفت: در بعضی مواقع این توقف‌های جاده‌ای به دو ساعت می‌رسد، مردم این منطقه علاوه بر تحمل زحماتی که معادن و تردد کامیون‌های مربوط به این معادن برای آنان ایجاد می‌کنند، چنین سختی‌هایی را نیز باید تحمل کنند.

وی تصریح کرد: ماده ۱۴ تبصره ۶ قانون معادن مقرر می‌دارد باید پانزده درصد از سود معادن به کارهای زیربنایی شهرستان منطقه اختصاص پیدا کند که یکی از آن کارهای زیربنایی، بهداشت، مسائل زیست محیطی و جاده‌ها است که با وجود پیگیری‌های ما، نماینده مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان، هیچ اتفاقی رقم نخورده است. امیدواریم دولت جدید بتواند مشکلات این منطقه را حل کند.