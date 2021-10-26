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کد مطلب 5336345
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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۴۶

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قوه قضائیه پای کار حل مشکلات دولت و مردم است

قوه قضائیه پای کار حل مشکلات دولت و مردم است

رئیس قوه قضاییه گفت: آماده‌ایم مسائل و مشکلات را با هزینه کمتر و زمان کوتاه‌تر حل کنیم.

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    نظرات

    • محمدعلی IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
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      سلام برای رضای خداکمکم کنیداگرشماره ای هست که بشودباآن تماس بگیرم رابه من بدهیدتوشهرماعدالت نیست وازدست یک نزول خورامانم بریده برای رضای خداکمکم کنید09371411484قبل ازمزایده منزلم اگرمیتونیدکمکم کنیداگرشخص عادلی بررسی کردحق بامن نبوداعدامم کنیدشمارابه ابوالفضل قسم برای رضای خداکمکم کنید

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