دریافت 7 MB کد مطلب 5336345 https://mehrnews.com/xWnz2 ۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۴۶ کد مطلب 5336345 فیلم سیاست فیلم سیاست ۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۴۶ محسنی اژه ای : قوه قضائیه پای کار حل مشکلات دولت و مردم است رئیس قوه قضاییه گفت: آمادهایم مسائل و مشکلات را با هزینه کمتر و زمان کوتاهتر حل کنیم. کپی شد مطالب مرتبط اداره شرکتهای ضبط شده از عهده قوه قضائیه و دولت خارج است/ هشدار نسبت به تبانی در واگذاریها روایت اژهای از لغزش یک قاضی که دل وی را به درد آورد قبل از صدور رای بیندیشید که سبب گسترش عدالت میشود یا ایجاد رانت؟ نباید قوه قضائیه ابزار انتقام گیری یک جریان سیاسی از جریان مقابل باشد موافقت رهبر انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان برچسبها غلامحسین محسنی اژهای قوه قضاییه خدمت به مردم رئیس قوه قضاییه
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