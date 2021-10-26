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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۳۲

زاکانی:

«حیدری» هیچ رابطه استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت

«حیدری» هیچ رابطه استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت

شهردار تهران نسبت به حواشی ایجاد شده درباره انتصاب مشاور شهردار در امور هوشمندسازی توضیحاتی ارایه کرد و گفت: «حسین حیدری» هیچ رابطه استخدامی با شهرداری نداشته و دریافتی از آن نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران با انتشار توییتی در فضای مجازی نسبت به برخی انتقادها و حواشی ایجاد شده درباره انتصاب «حسین حیدری» به عنوان دستیار ویژه و مشاور شهردار در حوزه هوشمندسازی توضیحاتی ارائه کرد.

زاکانی در پستی توئیتر نوشته است: جهت پاسخگویی خدمت عزیزان: آقای مهندس حیدری هیچ رابطه استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت و صرفاً از تجربه و دانش علمی ایشان در حوزه هوشمندسازی تهران استفاده خواهم‌کرد. این امر غیرقانونی نبوده و این حکم صرفاً برای اشراف و نظارت دقیق بنده از طریق ایشان در این پروژه مهم صادر شده است.

دیروز طی حکمی از سوی شهردار تهران، حسین حیدری به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری منصوب شد. این رخداد سبب شد تا برخی نسبت به آنچه «انتصابات فامیلی» خواندند، انتقاد کنند.

«حیدری» هیچ رابطه استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت

کد مطلب 5336352
سمیرا خباز

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    نظرات

    • کارمند ساده IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      2 0
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      برای ایشان حکم قرارد کار افتخاری با زمان معین با شهرداری را در دید عموم قرار داده و بعد از مدت بشکلی غیر از استخدام از ایشان قدر دانی شود....
    • محمد ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      2 0
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      عجب ابتکار عمل هوشمندانه ای برای استخدام بکار برده است
    • شهروند RO ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      2 0
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      آقای زاکانی ایشان همیشه دریافتی نخواهند داشت یا فقط این ماه؟ ضمن آنکه این کارها (کار رایگان) شائبه دار است

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