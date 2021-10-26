به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران با انتشار توییتی در فضای مجازی نسبت به برخی انتقادها و حواشی ایجاد شده درباره انتصاب «حسین حیدری» به عنوان دستیار ویژه و مشاور شهردار در حوزه هوشمندسازی توضیحاتی ارائه کرد.

زاکانی در پستی توئیتر نوشته است: جهت پاسخگویی خدمت عزیزان: آقای مهندس حیدری هیچ رابطه استخدامی با شهرداری و دریافتی از آن نخواهد داشت و صرفاً از تجربه و دانش علمی ایشان در حوزه هوشمندسازی تهران استفاده خواهم‌کرد. این امر غیرقانونی نبوده و این حکم صرفاً برای اشراف و نظارت دقیق بنده از طریق ایشان در این پروژه مهم صادر شده است.

دیروز طی حکمی از سوی شهردار تهران، حسین حیدری به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار در حوزه هوشمندسازی، فناوری‌های نوین و نوآوری شهری منصوب شد. این رخداد سبب شد تا برخی نسبت به آنچه «انتصابات فامیلی» خواندند، انتقاد کنند.