  1. استانها
  2. اصفهان
۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۳۴

یکصدمین واحد آموزشی خیرساز آران و بیدگل در مسیر احداث

یکصدمین واحد آموزشی خیرساز آران و بیدگل در مسیر احداث

آران و بیدگل - مدیر آموزش و پرورش آران و بیدگل گفت: به همت خانواده شهید گرانقدر عباس تلک آبادی قرارداد ساخت یکصدمین واحد آموزشی خیر ساز شهرستان امضا شد.

محمد معدن دار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همت خانواده شهید گرانقدر عباس تلک آبادی قرارداد ساخت یکصدمین واحد آموزشی خیر ساز شهرستان امضا شد.

وی افزود: این واحد آموزشی ۶ کلاسه و در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع در شهرک جدید مسعود آباد آران و بیدگل احداث می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش اران و بیدگل بیان کرد: برای ساخت این واحد آموزشی ۷۰ میلیارد ریال اختصاص یافته که ۵۰ درصد آن توسط خانواده شهید تلک آبادی و مابقی آن توسط سازمان نوسازی مدارس تأمین شده است.

وی با اشاره به اینکه فقط از سال ۱۳۹۳ تاکنون حدود ۸۰ طرح آموزشی در آران و بیدگل ساخت و یا در حال ساخت است، گفت: برای ساخت این تعداد واحد آموزشی حدود سه هزار میلیارد ریال توسط خیران و دولت هزینه شده است.

معدن دار افزود: با کمک خیران آرانی تا حد زیادی مشکل کمبود فضای آموزشی در اغلب مناطق شهرستان برطرف شده است.

کد مطلب 5336376

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها