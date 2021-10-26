یکصدمین واحد آموزشی خیرساز آران و بیدگل در مسیر احداث

محمد معدن دار در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همت خانواده شهید گرانقدر عباس تلک آبادی قرارداد ساخت یکصدمین واحد آموزشی خیر ساز شهرستان امضا شد.

وی افزود: این واحد آموزشی ۶ کلاسه و در زمینی به مساحت چهار هزار متر مربع در شهرک جدید مسعود آباد آران و بیدگل احداث می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش اران و بیدگل بیان کرد: برای ساخت این واحد آموزشی ۷۰ میلیارد ریال اختصاص یافته که ۵۰ درصد آن توسط خانواده شهید تلک آبادی و مابقی آن توسط سازمان نوسازی مدارس تأمین شده است.

وی با اشاره به اینکه فقط از سال ۱۳۹۳ تاکنون حدود ۸۰ طرح آموزشی در آران و بیدگل ساخت و یا در حال ساخت است، گفت: برای ساخت این تعداد واحد آموزشی حدود سه هزار میلیارد ریال توسط خیران و دولت هزینه شده است.

معدن دار افزود: با کمک خیران آرانی تا حد زیادی مشکل کمبود فضای آموزشی در اغلب مناطق شهرستان برطرف شده است.