حقوق معلولان مورد توجه ویژه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نژاد پیش از ظهر سه شنبه در نشست رؤسای ادارات بهزیستی و تبلیغات اسلامی شهرستان جیرفت گفت: گسترش فرهنگ پیشگیری، احترام به حقوق حقه همه اقشار جامعه از جمله افراد دارای معلولیت بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: از سوی جامعه جهانی و برنامه ریزان داخلی به منظور جلب توجه افراد جامعه به توانمندی‌های سالمندان و افراد دارای معلولیت‌های جسمی و ذهنی برنامه‌هایی تدارک دیده شده است.

رئیس بهزیستی جیرفت افزود: ایجاد زمینه بهره مندی این افراد از امکانات موجود در سطح جامعه زمینه ساز بهره مندی جامعه از توانمندی‌های بالقوه و بالفعل این قشر خواهد بود.

رضا نژاد بیان کرد: در این زمینه متولیان امور فرهنگی جامعه به ویژه مجموعه تبلیغات اسلامی نقش پررنگ و مؤثری خواهند داشت.

وی گفت: تحقق و نمود اثر اقدامات و خدمات اجتماعی سازمان بهزیستی با همکاری متولیان و مجموعه‌های فرهنگی اثربخشی ماندگار و موثرتری خواهد داشت.