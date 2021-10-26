بستری ۷۴ بیمار جدید کرونایی در گیلان/ ۷۰ بیمار بد حال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، فردین مهرابیان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت کرونا در استان گیلان، اظهار کرد: روزهای گذشته شاهد نوسان در تعداد بستری‌های کرونایی در سطح استان بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه این وضعیت نگرانی از ورود به موج ششم را به دنبال داشته است، افزود: شهروندان برای محافظت از خود و خانواده‌هایشان باید شیوه نامه‌های بهداشتی را با دقت رعایت کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با اشاره به بستری ۷۴ بیمار کرونایی جدید در بیمارستان‌های استان بستری شدند، گفت: هم اکنون ۳۱۲ بیمار مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی با بیان اینکه ۶۹ بیمار کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند، ادامه داد: ۱۹ بیمار بد حال امروز به این بخش منتقل شدند.

مهرابیان با اشاره به اینکه در مجموع ۷۰ بیمار بدحال در بیمارستان‌های استان بستری هستند، گفت: شهروندان باید بدانند در کنار تسریع روند واکسیناسیون و واکسینه شدن درصد زیادی از شهروندان همچنان باید شیوه نامه‌های بهداشتی رعایت شود.