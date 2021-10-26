  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۲۴

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی:

طرح ممنوعیت تردد شبانه در تمام شهرهای خراسان جنوبی ادامه دارد

طرح ممنوعیت تردد شبانه در تمام شهرهای خراسان جنوبی ادامه دارد

بیرجند- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی گفت: طرح ممنوعیت تردد شبانه همچنان در تمام شهرهای خراسان جنوبی ادامه دارد.

سرهنگ علیرضا عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد طرح ممنوعیت شبانه در شهرهای استان گفت: تردد طبق روال کماکان در معابر عمومی تمامی شهرهای خراسان جنوبی ممنوع است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به اینکه ۳ شهرستان نارنجی است و هشدارها برای پیک ششم کرونا آغاز شده است افزود: طبق روال قبل سفر و تردد از شهرستان های نارنجی به نارنجی و نارنجی به دیگر شهرستان ها تخلف بوده و رانندگان جریمه می شوند.

وی اضافه کرد: مخدوش کردن پلاک خودروها نیز توسط برخی رانندگان علاوه بر اینکه تخلف رانندگی است، پیگیری کیفری خواهد داشت و متخلفان علاوه بر اعمال قانون به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

کد مطلب 5336500

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها