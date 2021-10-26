راهپیمایی اربعین نقش مهمی در ارتقا فرهنگ دینداری دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن ابوترابی فرد بعد از ظهر سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان تهران با اشاره به اینکه باید طوری عمل کنیم که جامعه آثار عملی جلسات را احساس کند اظهار داشت: در این صورت است که می‌توانیم نسبت به عملکردها امتیاز دهیم و بررسی کنیم که تا چه میزان اثرگذاری داشته اند.

وی در خصوص برگزاری راهپیمایی اربعین گفت: راهپیمایی اربعین نقش مهمی در ارتقا فرهنگ دینداری و انس با پیامبر اعظم (ص) دارد که در تهران راهپیمایی جاماندگان اربعین با شکوه برگزار شد.

امام جمعه موقت تهران در ادامه عنوان داشت: کمیته ویژه برگزاری مراسم جاماندگان اربعین استان تهران تشکیل و برای برگزاری بهتر این مراسم برنامه ریزی شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تهران بیان داشت: رسالت سنگینی بر عهده ما است، کار فرهنگی به سهولت انجام نمی‌شود، اما مهم این است، که ما هرقدر که می‌توانیم، کار را درست تر انجام دهیم.