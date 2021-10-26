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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۲۲

دادستان ایرانشهر:

کشف ‌شبکه اختلاس ‌در سیستان وبلوچستان/ ۷ نفر دستگیر شدند

کشف ‌شبکه اختلاس ‌در سیستان وبلوچستان/ ۷ نفر دستگیر شدند

زاهدان- دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر از دستگیری چند نفر از کارکنان راه و شهرسازی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسلام سعید راشکی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان از دستگیری چند نفر از کارکنان راه و شهرسازی به اتهام تشکیل شبکه اختلاس خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر افزود: پنج نفر از کارمندان اداره کل راه و شهرسازی جنوب سیستان و بلوچستان و دو نفر از کارمندان چابهار به اتهامات تشکیل شبکه اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول بازداشت شده اند.

وی تصریح کرد: این افراد با جعل اسناد و غیر واقعی نشان دادن بعضی نظرات کارشناسی اقدام به اعمال مالکیت اراضی دولتی به نام خود و بستگانشان می‌کردند.

کد مطلب 5336550

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