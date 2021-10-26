بازگشایی پمپ بنزین ها در مازندران/ ۱۰۰ جایگاه فعال شد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: از پیش ظهر امروز به دلیل بروز مشکل نرم افزاری در سامانه هوشمند سوخت، فعالیت جایگاه‌های پمپ بنزین همزمان با مناطق مختلف کشور در مازندران نیز دچار اختلال شد.

این درحالیست که از همان زمان، تلاش برای رفع مشکلات و تبدیل و تغییر سیستم مکانیزه به مکانیکی آغاز شد و در حال حاضر برخی نازل‌ها به چرخه سوخت رسانی برگشته است.

طی چندساعتی که فعالیت جایگاه‌های با توقف مواجه شد و بااعزام اکیپ‌های فنی، روند رفع مشکلات جایگاه‌ها در استان شتاب گرفته و هر لحظه بر شمار پمپ بنزین‌های فعال افزوده می‌شود.

خزایی یک از رانندگانی که خودرویش حوالی پمپ بنزینی در ساری به دلیل تمام کردن سوخت تمام شده است، گفت: متأسفانه چند جایگاه مراجعه کردم و هیچیک پیش از ظهر امروز سوخت نداشتند.

شهروند دیگری که ساعت‌ها در صف سوخت گیری معطل مانده است، نیز گفت: حدود نیم ساعتی است که با رفع مشکل فنی برخی جایگاه‌ها از جمله جایگاه‌های مستقر در کمربندی ساری اقدام به سوخت گیری می‌کنند.

کوچک پور نماینده جایگاه سوخت با بیان اینکه به دلیل مشکل سراسری و اختلال در سامانه سوخت، گروه‌های فنی برای رفع مشکل اعزام شدند، گفت: در حال حاضر بنزین با نرخ سه هزار تومانی و بدون کارت سوخت مشتریان عرضه می‌شود.

وی با اظهار اینکه سوخت گیری با سهمیه آزاد انجام می‌شود، افزود: گروه‌های فنی برای رفع مشکل اعزام شدند و مشکل جایگاه من رفع شده است.

عباس خلیل پور سخنگوی شرکت نفت ساری نیز با بیان اینکه تمامی تلمبه‌ها از حالت هوشمند به دستی تبدیل می‌شود، گفت: تا زمانی که مشکل رفع شود، مبلغ فرآورده بنزین سه هزار تومان محاسبه می‌شود.

وی درگفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه چند جایگاه پمپ بنزین در ساری راه اندازی شده است، گفت: بزودی این مشکل حل می‌شود.

سخنگوی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه مازندران – ساری با بیان اینکه اختلال در سیستم توزیع سوخت پمپ بنزین‌ها مسئله‌ای کشوری است، افزود: حدود هشت اکیپ به پمپ بنزین‌ها اعزام شده تا سامانه را از حالت هوشمند خارج کنند و برای اینکه مردم بتوانند در پمپ بنزین سوخت گیری کنند، سامانه از حالت مکانیزه به مکانیکی تبدیل می‌شود.

وی افزود: همچنین تا رفع مشکل، سوخت با نرخ دوم یعنی لیتری سه هزار تومان عرضه می‌شود و پس از رفع مشکل دوباره به روال قبل برمی گردد.

حدود ۱۸۰ جایگاه سوخت در مناطق مختلف مازندران خدمات رسانی می‌کنند و بیش از ۱۰۰ جایگاه سوخت تاکنون فعال شدند.