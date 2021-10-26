به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آقامیری عضو شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر پس از استماع گزارش شفیعی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: در سال‌های قبل برای دانش آموزان و دانشجویان تخفیفی در بلیت مترو قائل می‌شدند اما با توجه به اینکه در دو سال گذشته مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل بوده این تخفیف افزایش نیافته اما در عین حال قیمت بلیت مترو افزایش یافته است.

نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا در ادامه گفت: با توجه به اینکه در ماه جاری مدارس و دانشگاه‌ها بازگشایی می‌شوند لازم است این تخفیف بازبینی شود و مقدار آن نیز افزایش یابد.

آقامیری در بخش دیگری از سخنان خود افزود: یکی از دغدغه‌هایی که ساکنین محلات در بازدیدهای میدانی که می‌رویم مطرح می‌کنند گلایه از نبود پله‌های برقی در ایستگاه‌های مترو است. بدون شک بالا رفتن از ۴۰،۵۰ پله برای شهروندان در ایستگاه‌های مترو سخت است و لذا در طرح‌های توسعه‌ای که معاونت حمل و نقل دارد لزوم بازبینی ایستگاه‌هایی که فاقد پله برقی هستند و یا می‌توان از وجود پله برقی در این ایستگاه‌ها استفاده کرد، ضروری است.