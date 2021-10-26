جهش ۷۴ درصدی تزانزیت محموله های کانتینری در بزرگترین بندر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی کرجی ران در تشریح عملکرد بخش کانتینری بندر شهید رجایی طی دوره زمانی فروردین تا پایان مهرماه ۱۴۰۰ با اشاره به جهش ۷۴ درصدی ترانزیت محموله‌های کانتیری، اظهار کرد: در هفت ماه گذشته، ۲۵۳ هزار و ۳۰۸ TEU کانتینر از پایانه های اختصاصی این بندر به مقصد کشورهای هدف، صادر شده که آمارها در همسنجی با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۱ درصدی را نشان می دهد.

وی با اشاره به کاهش ۶ درصدی واردات کالاهای کانتینری طی مدت یاد شده، تصریح کرد: ۲۲۰ هزار و ۸۶۸ TEU کانتینر طی هفت ماه نخست سال جاری از طریق بندر شهید رجایی وارد کشور شده است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی میزان ترانزیت کالاهای کانتینری از این منطقه ویژه را ۱۴۱ هزار و ۵۰ TEUکانتینر اعلام کرد و افزود: دراین بخش، شاخص های آماری افزایش چشمگیر ۷۴ درصدی را به ثبت رسانده اند.