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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۰۲

آغاز فعالیت مجدد برخی جایگاه‌های سوخت در سیستان و بلوچستان

آغاز فعالیت مجدد برخی جایگاه‌های سوخت در سیستان و بلوچستان

زاهدان - براساس گزارش‌های خبرنگاران مهر از سطح استان سیستان و بلوچستان هم‌اکنون وضعیت سوخت‌گیری در برخی جایگاه‌های سوخت‌ ‌به روال سابق بازگشته و هیچ‌گونه نگرانی در این باره نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، از ظهر امروز جایگاه‌های بنزین در استان سیستان و بلوچستان نیز با مشکل در سامانه کارت سوخت روبرو شدند و این مشکل موجب ایجاد صف‌های طولانی در پمپ بنزین‌های این استان شد به طوری که خودروهای بدون بنزین مجبور به توقف شدند.

بنابر این گزارش در حال حاضر و بر اساس گزارش‌های خبرنگاران مهر از سطح استان سیستان و بلوچستان هم‌اکنون وضعیت سوخت‌گیری در برخی جایگاه‌های سوخت به روال سابق بازگشته و هیچ‌گونه نگرانی در این باره نیست

خوشبختانه بسیاری از جایگاه‌های سوخت در استان سیستان و بلوچستان به صورت دستی به مدار فعالیت بازگشته‌اند و جایگاه‌های عرضه سوخت «سی‌ان جی» در شهر زاهدان نیز مشکلی ندارد و تحویل سوخت کماکان برقرار است.

کد مطلب 5336675

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