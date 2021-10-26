به گزارش خبرگزاری مهر، رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا قرار است جمعه هفته جاری در شهر رم واقع در ایتالیا با یکدیگر دیدار و گفتگو می کنند.

بر اساس اعلام خبرگزاری اسپوتنیک، کاخ سفید امروز سه شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قرار است جمعه با امانوئل ماکرون همتای فرانسوی خود دیدار کند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، طرفین در شهر رم ایتالیا دیدار می‌کنند.

اول ابان ماه سال جاری، دفتر ریاست جمهوری فرانسه در کاخ الیزه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه با «جو بایدن» همتای آمریکایی خود به صورت تلفنی گفتگو کرد.

در این بیانیه گفته شد که ماکرون و بایدن در گفتگوی خود درباره مقابله با چالش‌های پیش رو، به خصوص ایجاد یک دفاع اروپایی قدرتمند که تکمیل کننده ناتو بوده و در امنیت جهانی نیز مشارکت داشته، تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر روابط دو کشور بر سر برخی موضوعات از جمله قرارداد امنیتی آکوس میان انگلیس، آمریکا و استرالیا سرد و تیره شده بود.

کمتر از یک ماه پیش، استرالیا از قرارداد ۶۶ میلیارد دلاری با فرانسه برای خرید ۱۲ زیردریایی دیزلی – الکتریکی که سال ۲۰۱۶ امضا کرده بود، خارج شد تا به جای آن زیردریایی هسته‌ای با همکاری آمریکا و انگلیس و طبق توافق امنیتی آکوس به دست آورد.

لغو ناگهانی این قرارداد، یک بحران اعتماد میان پاریس از یک طرف و لندن، کانبرا و واشنگتن از طرف دیگر ایجاد کرد، اما دیپلمات‌های ارشد آمریکا از جمله آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، سفری دو روزه به فرانسه و بروکسل داشت و برای ترمیم روابط تلاش کرد چرا که رهبران فرانسه تاکید داشتند این سه کشور برای عقد این پیمان جدید از پشت به آن خنجر زده اند.