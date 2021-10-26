فعال سازی ۶ جایگاه سوخت در قزوین

محمد شفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تلاش‌ها برای فعال شدن و رفع مشکل جایگاه‌های سوخت در شهرستان قزوین ادامه دارد، اظهار کرد: تا این لحظه ۶ جایگاه سوخت در شهرستان قزوین فعال شده و تا ساعاتی دیگر نیز تعداد دیگری از جایگاه‌های سوخت رفع مشکل خواهند شد.

وی افزود: جایگاه‌های سوخت فردوسی در مینودر، مقامی در بلوار آیت‌اله خامنه ای، فرزاد در روبروی میدان تره بار، آذران واقع در جنب ترمینال اتوبوس قزوین، جایگاه نسیم شمال واقع در کمربندی نسیم شمال و جایگاه رز واقع در کمربندی جمهوری اسلامی هم اکنون فعال بوده و به مردم خدمات ارائه می‌دهند.

فرماندار قزوین اضافه کرد: مردم اصلاً نگران بنزین نباشند و هیچ نگرانی و دغدغه‌ای از این بابت نداریم و چند برابر ظرفیت برای تمام شهرستان سوخت وجود دارد.

وی با بیان اینکه برای کارت‌های سوخت مشکلی پیش نیامده است، تصریح کرد: در سریع‌ترین زمان ممکن شبکه برقرار و در سهمیه مصرف کنندگان نیز هیچ تغییری حاصل نشده و نخواهد شد.

شفیعی تاکید کرد: هیچ برنامه‌ای برای تغییر قیمت سوخت در کشور وجود ندارد و مردم نگرانی از این بابت نداشته باشند.

وی در پایان یادآور شد: تا ساعاتی دیگر تعداد دیگری از جایگاه‌ها به شبکه متصل خواهند شد و اطلاع رسانی نیز صورت خواهد گرفت.