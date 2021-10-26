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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۰۶

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد:

۴ نفر دیگر در یزد قربانی کرونا شدند/ مثبت شدن ۲۹۶ تست جدید

۴ نفر دیگر در یزد قربانی کرونا شدند/ مثبت شدن ۲۹۶ تست جدید

یزد- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: در شبانه روز گذشته چهار نفر دیگر در استان یزد قربانی کرونا شدند.

محمود نوری شادکام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۹۱۰ نمونه گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا ویروس در شبانه روز گذشته، بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی ۲۹۶ بیمار مبتلای قطعی به کرونا در استان شناسایی شده اند.

وی ادامه داد: از این تعداد ۳۹ نفر در بیمارستان‌های استان بستری هستند و ۲۵۷ نفر در منزل دوران نقاهت را طی می کنند.

نوری شادکام با اشاره به شناسایی موارد جدید بستری در بیمارستان‌های استان افزود: پنج بیمار در اردکان، سه بیمار در بافق، دو بیمار در بهاباد، دو بیمار در تفت، یک بیمار در خاتم، یک بیمار در مروست، سه بیمار در میبد و ۱۸ بیمار در شهر یزد شناسایی شده اند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به فوت دو بیمار در شبانه روز گذشته عنوان کرد: متاسفانه چهار بیمار در شهر یزد قربانی کووید -۱۹ شدند.

نوری شادکام تصریح کرد: در حال حاضر ۳۷۹ بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستان های استان بستری هستند که از این تعداد، ۸۲ نفر در بخش مراقبت های ویژه خدمات دریافت می کنند.

کد مطلب 5336771

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