به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدحسین سپهر عصر سه‌شنبه در همایش واکسن و واکسیناسیون کووید _۱۹ که به مناسبت نکوداشت هفته پدافند غیرعامل در مؤسسه تحقیقات سرم‌سازی رازی واقع در کرج برگزار شد، اظهار کرد: آنچه محرز است اکنون در قرن ۲۱، قرن اطلاعات باید جایگزین قرن تغییر و تغییرات شود.

وی بیان کرد: امروز شاهد تهدید زیستی کرونا هستیم و این موضوع شاید یک پیش درآمدی برای تهدیدات زیستی آینده باشد.

فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا تصریح کرد: امروز تغییر در حکمرانی در سبک زندگی، تغییر در مؤلفه‌های اقتدار در دنیا، تغییر در نظام بهداشت و درمان، تغییر در سبک اداره بشر، حتی تغییرات اجتماعی، سیاسی، نظامی و امنیتی وجود دارد. بر این اساس با یک شرایط جدی روبه‌رو هستیم.

وی با بیان اینکه امروز مردم اُمید به حاکمان و عالمان (دانشمندان) را نباید از دست بدهند، خاطرنشان کرد: بر این اساس اگر سلب اعتماد رخ دهد آن کشور و تمدن و ساختار با فروپاشی و مشکلات جدی مواجه می‌شود.

امروز جهان درگیر تهدیدات جدی است

سردار سپهر با بیان اینکه امروز جهان درگیر تهدیدات جدی است، گفت: مؤلفه‌های قدرت جدید شده و تغییر کرده و سبک و سیاق جدیدی در دنیا به واسطه یک تهدید بیولوژیک خلق شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس در آینده‌ای نزدیک کشورهایی که قدرت مدیریت صحیح مقابله با این تهدید بیولوژیک را دارند، صلاحیت حکمرانی و مدیریت بشر را نیز، داشته باشند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با بیان اینکه ما در برابر تهدیداتی مانند همه‌گیری‌ها، ۶ کارکرد اصلی داریم، اظهار کرد: این ۶ کارکرد ساختاری در پاسخ به همه‌گیری‌ها یک دانش و تجربه بشری در دنیاست که در دستور کار محققین و حاکمین و مدیران قرار دارد.

وی بیان کرد: اولین و مهم‌ترین کارکرد ساختاری مهم هر کشوری در مقابله با این همه‌گیری‌ها (کرونا) رهبری و مدیریت اقتدارگرایانه است.

تأمین مالی نظام سلامت یکی از مؤلفه‌ها محسوب می‌شود

سردار سپهر با بیان اینکه دومین کارکرد ما ارائه خدمات سلامت در بخش بهداشت و درمان است، تصریح کرد: سومین مؤلفه تأمین مالی نظام سلامت محسوب می‌شود، چراکه این بیماری برای دولت‌ها و افراد جامعه هزینه‌بر است.

وی با اشاره اینکه در مؤلفه چهارم به‌کارگیری نیروی انسانی سلامت حائز اهمیت است، خاطرنشان کرد: تقویت نظام اطلاعات سلامت چهارمین مؤلفه است، چراکه اکنون ما فقر اطلاعات در مورد اصل ویروس، منشأ ویروس، کارکرد ویروس، تغییرات ویروس داریم.

فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا با بیان اینکه امروز نیازمند مطالعات راهبردی و عملیاتی و کارکردی و تصمیمات عالمانه هستیم، گفت: یکی از ضعف‌های کشور ما و برخی کشورهای دیگر ضعف دانش و اطلاعات لازم برای تصمیم و عمل درست بوده است.

وی اظهار کرد: بخش اطلاعات سلامت در ساخت واکسن، دارو، تجهیزات، تحقیقات بنیادی، کاربردی، راه‌های پیشگیری، پروتکل‌های بهداشتی، درمانی و … نیاز به یک مجموعه اطلاعات به روز است‌.

سردار سپهر با بیان اینکه مؤلفه ششم کارکرد محصولات پزشکی و فناوری است، تصریح کرد: زمانی قدرت مدیریت درست مقابله با همه‌گیری کرونا را داریم که در بخش‌های فناوری، نرم‌افزارها و هوشمند سازی و مدیرت هوشمند، شناسایی ویروس و ردیابی ویروس داشته باشیم و به نحو شایسته‌ای رصد کنیم.

وی با اشاره به لزوم ساخت کیت‌های تشخیص در کشور، متذکر شد: یکی از موفقیت‌های چین بعد از رهبری قدرتمندانه ساخت کیت‌های تشخیص کرونا است.