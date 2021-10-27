۶ دوربین نظارت تصویری در جاده های گلستان نصب خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن میرصالحی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد :۶ سامانه دوربین نظارت تصویری و یک دستگاه تردد شمار در جاده‌های استان نصب می‌شود.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان افزود: پیش از این ۲۵ دوربین نظارت تصویری در محورهای مواصلاتی استان گلستان نصب شده بود که علاوه بر آن ۶ دوربین دیگر به این تعداد افزوده خواهد شد.

وی بیان کرد: این دوربین ها در محورهای گرگان به کردکوی، گرگان به علی‌آبادکتول، گنبد به آزادشهر، گنبد – مینودشت، کلاله – مرواه تپه و آزادشهر – خوش‌ییلاق، نصب خواهد شد.

میرصالحی تصریح کرد: برای نصب و راه‌اندازی این ۶ دوربین نظارتی در جاده‌های استان گلستان ۱۲ میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان با بیان اینکه بیش از ۶۸ میلیون تردد در ۶ ماه ابتدایی سال در محورهای مواصلاتی استان ثبت شده است، افزود: بزودی یک دستگاه تردد شمار هم در محور گرگان به علی آباد کتول نصب می‌شود.

میرصالحی بیان کرد: محور علی آباد کتول – گرگان با تردد پنج میلیون و ۶۴۴ هزار خودرو بیشترین تردد ثبت شده را به خود اختصاص داده و همچنین در محورهای ورودی و خروجی در نیمه اول سال، محور شاهرود – گرگان (توسکستان) با بیش از یک میلیون تردد، شلوغ ترین محور بوده است.