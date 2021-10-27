قیمت جهانی طلا از ۱٫۸۰۰ دلار پایین آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، چهارشنبه، تحت تأثیر قدرت گرفتن دلار و سود اوراق قرضه آمریکا پیش از اجلاس بانک‌های مرکزی جهان، از رقم کلیدی ۱٫۸۰۰ دلار پایین آمد.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، تا ساعت ۷:۱۸ به وقت تهران، ۰.۲۵ درصد نسبت به قیمت بسته شده دیشب افت کرد و به ۱٫۷۸۸.۲۵ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم تا این لحظه ۰.۲۲ درصد افت کرد و به ۱٫۷۸۹.۴۰ دلار رسید.

قیمت این فلز گرانبها هفته گذشته به بالاترین سطح خود در بیش از یک ماه اخیر رسیده بود اما حالا ۱.۲ درصد از آن سطح عقب‌نشینی کرده است.

سود اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا بالا رفت تا هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیر سودده بالا برود.

بازارهای مالی جهان حالا منتظر برگزاری اجلاس‌های سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه هستند.

خبرها حاکی از آن است که بانک مرکزی ژاپن قرار است برنامه حمایتی عظیم خود را پابرجا نگاه دارد و فعلاً مانند بانک‌های مرکزی دیگر جهان که به دنبال خروج از مود بحرانی هستند، عمل نخواهد کرد.