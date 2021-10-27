  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۵ آبان ۱۴۰۰، ۸:۳۵

در معاملات امروز؛

قیمت جهانی طلا از ۱٫۸۰۰ دلار پایین آمد

قیمت جهانی طلا از ۱٫۸۰۰ دلار پایین آمد

قیمت جهانی طلا در معاملات امروز چهارشنبه، تحت تاثیر قدرت گرفتن دلار و سود اوراق قرضه آمریکا پیش از اجلاس بانک‌های مرکزی جهان، از رقم کلیدی ۱٫۸۰۰ دلار پایین آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، قیمت جهانی طلا در معاملات امروز، چهارشنبه، تحت تأثیر قدرت گرفتن دلار و سود اوراق قرضه آمریکا پیش از اجلاس بانک‌های مرکزی جهان، از رقم کلیدی ۱٫۸۰۰ دلار پایین آمد.

قیمت خرید نقدی هر اونس طلا در بورس لندن، اسپات‌گلد، تا ساعت ۷:۱۸ به وقت تهران، ۰.۲۵ درصد نسبت به قیمت بسته شده دیشب افت کرد و به ۱٫۷۸۸.۲۵ دلار رسید.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم تا این لحظه ۰.۲۲ درصد افت کرد و به ۱٫۷۸۹.۴۰ دلار رسید.

قیمت این فلز گرانبها هفته گذشته به بالاترین سطح خود در بیش از یک ماه اخیر رسیده بود اما حالا ۱.۲ درصد از آن سطح عقب‌نشینی کرده است.

سود اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا بالا رفت تا هزینه نگهداری طلا به عنوان یک سرمایه غیر سودده بالا برود.

بازارهای مالی جهان حالا منتظر برگزاری اجلاس‌های سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن و بانک مرکزی اروپا در روز پنجشنبه هستند.

خبرها حاکی از آن است که بانک مرکزی ژاپن قرار است برنامه حمایتی عظیم خود را پابرجا نگاه دارد و فعلاً مانند بانک‌های مرکزی دیگر جهان که به دنبال خروج از مود بحرانی هستند، عمل نخواهد کرد.

کد مطلب 5336920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها