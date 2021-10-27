سهم بنیاد مسکن از جهش تولید مسکن سالانه ۴۰۰ هزار واحد است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از روستای کریم کلاً با اشاره به اینکه نمایندگان شهرستان پیگیر رفع مشکلات حوزه بنیاد مسکن بودند، هدف از سفر را بازدید از روستاهای مختلف و آشنایی با مشکلات بیان کرد.

وی بابیان اینکه بیشتر روستاها در زمینه طرح هادی دچار مشکلات عدیده هستند، افزود: با وقوع بارندگی شاهد آبگرفتگی معابر و سخت شدن تردد برای مردم خواهد بود از این رو درصددیم با همت مسئولان، روند اجرای طرح هادی را شتاب بخشیم.

وی با اظهار اینکه برخی پل‌های روستایی نیازمند تعریض است، افزود: بیشترین درخواست‌ها مربوط به عمران روستایی به شمار می‌رود، و یکسری مسائل در حوزه مسکن روستایی قابل طرح است.

نیکزاد با اشاره به افزایش تسهیلات مسکن روستایی گفت: افزایش میزان تسهیلات هفته بعد از سوی رئیس جمهور به بانک مرکزی ابلاغ می‌شود.

رئیس بنیاد مسکن کشور یادآور شد: برای تکمیل واحدهای جدید نیز میزان تسهیلات بهتر می‌شود و مردم تا دو ماه آینده اتفاقات خوبی را در حوزه مسکن شاهد بودند.

وی با بیان اینکه سالانه ۲۰۰ هزار مسکن روستایی توسط بنیاد با محوریت مردم نوسازی می‌شود، افزود: با توجه به عملکرد خوب بنیاد قرار شد در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر مسئولیت ساخت واحدهای مسکونی به بنیاد واگذار شود.

نیکزاد یادآور شد: قرار است ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر توسط بنیاد مسکن احداث شود و از مجموع احداث یک میلیون مسکن سالانه در کشور در قالب جهش تولید مسکن، ۴۰۰ هزار مسکن توسط بنیاد مسکن احداث می‌شود.