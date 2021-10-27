پرداخت بیش از یک میلیارد تومان خسارت به بخش زراعت شهرستان شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح اله سیروسی تصریح کرد: در سال زراعی گذشته، میزان بیمه شده در بخش باغات و زراعت شهرستان بیش از ۷ هزار هکتار و در بخش دام و طیور بیش از ۱۱۰‪ هزار رأس و قطعه و در بخش ابنیه حدود ۱۱ هزار مترمربع بیمه انجام شده است.

او با بیان اینکه میزان بیمه نسبت‌به سال قبل از آن حدود صددرصد بیشتر شده‌است ابراز کرد: همان‌طور که در آمار مشخص است بیشتر محصول بیمه شده مربوط به بخش دام می‌باشد.

سیروسی با اشاره به اینکه در سال زراعی ۹۹ و ۱۴۰۰ حق بیمه یا حق پرداختی بیمه کشاورز به میزان ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون در بخش باغات ۲۳۱ میلیون در بخش زراعت و ۸۰۵ میلیون در بخش دام بوده‌است اظهار کرد: تاکنون میزان غرامت خسارت حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰‪ میلیون تومان در بخش زراعت و ۷۰۰ میلیون در بخش دام پرداخت‌شده است و مبلغ غرامت ناشی از خسارت‌های خشک‌سالی و سرمازدگی در بخش باغات حدود ۱۳ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود که درحال پرداخت می‌باشد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: با توجه به پرداخت غرامت تقریباً پنج‌تا شش برابری خسارت، نسبت‌به حق بیمه دریافتی سهم کشاورز به صندوق، بیمه نقش بسیار زیادی در جبران خسارت‌ها خواهد داشت ولی متأسفانه با توجه به این‌که حدود ۴ تا ۵ درصد از پورتفو یا همون ظرفیت بیمه‌ای در سال گذشته محقق شده است، اگر که تمامی این پورتفو می‌توانست تبدیل به بیمه شود نقش صندوق بیمه می‌توانست پررنگ‌تر شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز در پایان گفت: تعرفه‌های امسال هم ساده‌سازی شده، برای راحت شدن بیمه کشاورزی و کشاورزان می‌توانند از یک طرف حق بیمه‌های بهتر و از طرف دیگر تعهدات خیلی بیشتر برای جبران خسارات محصولات خود استفاده کنند.