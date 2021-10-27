ساخت ۲۶ واحد مسکونی برای مددجویان در آبیک

مهرعلی حق گویان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت مددجویان جویای مسکن در آبیک اظهار کرد: تأمین مسکن برای نیازمندان با سختی همراه است اما تمام تلاش خود را برای رفع این نیاز ضروری مدجویان به کار بسته‌ایم.

وی با بیان اینکه در روز گذشته ۶ واحد مسکونی جدید برای مددجویان آبیکی در این شهرستان به آنها تحویل داده شد افزود: برای احداث واحدهای مسکونی در روستاهای زیاران ۱۷۰ میلیون، اسلام آباد ۱۵۰ میلیون، انجیلاق ۱۴۰ میلیون، خرم پشته ۱۶۰ میلیون، چناسک ۱۶۵ میلیون و روستای مامجین ۱۷۵ میلیون تومان هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه برای ساخت این واحدهای مسکونی از ظرفیت دستگاه‌های دیگر نیز استفاده شده است بیان کرد: این واحدها با کمک ۳۰ میلیون تومانی بلاعوض بنیاد مسکن، کمک بلاعوض ۱۵ میلیون تومانی کمیته امداد و همچنین تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی کمیته امداد امام خمینی (ره) و بنیاد مسکن ساخته شده است.

وی اضافه کرد: همه این واحدهای مسکونی در بنای ۵۳ متری احداث شده است و به غیر از تسهیلات و کمک‌های بلاعوض ارائه شده، بخشی نیز توسط مددجو و حامیان او تأمین شده است.

حق گویان در پایان عنوان کرد: علاوه بر این تعداد، ۲۰ واحد دیگر نیز در حال ساخت است و آمادگی داریم در صورت تأمین منابع مالی برای سایر مددجویان شهرستان آبیک نیز مسکن احداث و ارائه دهیم.