 رژیم صهیونیستی هدف حمله سایبری گسترده قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که گروهی از هکرها اطلاعات دقیق صدها نظامی ارتش این رژیم را افشا کردند.

بنا بر این گزارش این گروه که موسوم به «Moses Staf» می‌باشد روز دوشنبه یک تصویر شخصی از «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را منتشر کردند که زیر آن در پیامی تهدید آمیز نوشته شده بود: ما از تمامی تصمیمات تو با خبر هستیم و سرانجام جایی را هدف قرار می‌دهیم که انتظارش را نداری، همانطور که پیش تر شرکت‌های خصوصی اسرائیل مورد حمله سایبری قرار گرفت و اطلاعات صدها کاربر آن منتشر شد.

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که این هکرها در صفحه خود در «Darknet» و یکی از گروه‌های تلگرامی فایل‌هایی از اطلاعات کامل و دقیق یگان‌های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از جمله، نام، درجه و دوره‌های نظامی و حتی شماره تلفن شخصی نظامیان صهیونیستی را منتشر کردند.

طبق این گزارش، این فایل‌ها همراه با پیامی منتشر شده بود که در آن نوشته شده بود: تا زمانی که جنایت‌های شما فاش شود به مبارزه ادامه می‌دهیم و از جایی که نمی‌دانید اقدامات شما را تحت پیگرد قرار می‌دهیم.

در پایان این پیام گفته شده که این تازه آغاز راه است.

گفتنی است چندی پیش نیز سایت‌های بزرگترین بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی هدف حمله سایبری قرار گرفته بود.