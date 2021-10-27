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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۰۴

با افشای اطلاعات نظامیان صهیونیست؛

 رژیم صهیونیستی هدف حمله سایبری گسترده قرار گرفت

 رژیم صهیونیستی هدف حمله سایبری گسترده قرار گرفت

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمله سایبری گسترده به نظامیان و ارتش این رژیم خبر دادند به طوری که در جریان این حمله، اطلاعات نظامیان صهیونیست افشا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که گروهی از هکرها اطلاعات دقیق صدها نظامی ارتش این رژیم را افشا کردند.

 رژیم صهیونیستی هدف حمله سایبری گسترده قرار گرفت

بنا بر این گزارش این گروه که موسوم به «Moses Staf» می‌باشد روز دوشنبه یک تصویر شخصی از «بنی گانتز» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را منتشر کردند که زیر آن در پیامی تهدید آمیز نوشته شده بود: ما از تمامی تصمیمات تو با خبر هستیم و سرانجام جایی را هدف قرار می‌دهیم که انتظارش را نداری، همانطور که پیش تر شرکت‌های خصوصی اسرائیل مورد حمله سایبری قرار گرفت و اطلاعات صدها کاربر آن منتشر شد.

رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که این هکرها در صفحه خود در «Darknet» و یکی از گروه‌های تلگرامی فایل‌هایی از اطلاعات کامل و دقیق یگان‌های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی از جمله، نام، درجه و دوره‌های نظامی و حتی شماره تلفن شخصی نظامیان صهیونیستی را منتشر کردند.

 رژیم صهیونیستی هدف حمله سایبری گسترده قرار گرفت

طبق این گزارش، این فایل‌ها همراه با پیامی منتشر شده بود که در آن نوشته شده بود: تا زمانی که جنایت‌های شما فاش شود به مبارزه ادامه می‌دهیم و از جایی که نمی‌دانید اقدامات شما را تحت پیگرد قرار می‌دهیم.

در پایان این پیام گفته شده که این تازه آغاز راه است.

گفتنی است چندی پیش نیز سایت‌های بزرگترین بیمارستان‌های رژیم صهیونیستی هدف حمله سایبری قرار گرفته بود.

کد مطلب 5337063

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    نظرات

    • بلبل ۱۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      5 0
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      گله نداره خخخخخخخخخخ
    • حسن ایمانی ازتبریز IR ۱۰:۴۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      1 2
      پاسخ
      باسلام واحترام دوستان حملات سایبری روش خوبی نیست په برای دوست وچه برای دشمن هر کسی این روش را به کار می برد وجه زشتی از خود نشان می دهد که درآینده متضرر خواهد شد
      • IR ۱۸:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
        0 0
        میخواید براشون تاج گل بفرستیم جناب؟؟/
    • مهدی IR ۱۱:۰۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      1 0
      پاسخ
      لایک
    • سراج IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      3 0
      پاسخ
      سلام - الحمدالله.
    • من IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      2 0
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      حالا شروع شد نجف زاده ار حملات گستره سایبری در امریکا میگه اینجا از حملات در اسرائیل خدا کنه راست باشه
    • IR ۱۷:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      2 0
      پاسخ
      عجب !!!دیگه به کجا حمله سایبری انجام شده ؟ آمریکا انگلیس ...کاش همه جای دنیا هدف سایبری انجام بشه تا دیگه نتونن کشور ما رو سایبری کنن

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