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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۵۲

بررسی ابعاد مختلف وحدت اسلامی در «بحث روز» رادیو ایران

بررسی ابعاد مختلف وحدت اسلامی در «بحث روز» رادیو ایران

برنامه «بحث روز» با حضور صاحب نظران از ابعاد مختلف وحدت اسلامی و وظایف جهان اسلام در قبال آن می گوید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، فاطمه عبدالوند سردبیر برنامه «بحث روز» گفت: در هفته جاری جمعی از مسئولان نظام و مهمانان شرکت‌کننده در کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

وی افزود: حضرت آیت الله خامنه ای در طی این دیدار ۲ وظیفه مهم برای امت اسلامی را «تبیین و ترویج جامعیت اسلام در همه شئون زندگی بشر» و «تقویت اتحاد مسلمانان» خواندند و عنوان کردند «وحدت اسلامی یک امر اصولی و فریضه قرآنی است و تحقق هدف والای ایجاد تمدن نوین اسلامی بدون اتحاد شیعه و سنّی ممکن نیست و شکاف بین شیعه و سنی تلاش استکبارهای جهانی بوده و هست.»

سردبیر برنامه «بحث روز» ادامه داد: رهبر معظم انقلاب شاخص اصلی وحدت را فلسطین دانسته و از دولت هایی که عادی‌سازی روابط با رژیم غاصب را در پیش گرفته اند، خواستند تا خطای خود را جبران کنند.

وی در پایان تصریح کرد: در همین راستا برنامه «بحث روز» چهارشنبه پنجم آبان با حضور بشیر سلیمی عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و مهدی جهان تیغی مدیر رسانه جهان نیوز، مهمترین وظایف امت اسلامی و چهره های شاخص جهان اسلام را مورد بحث و گفتگو قرار می دهد.

«بحث روز» به سردبیری فاطمه عبدالوند و اجرای محمدرضا قربانی چهارشنبه‌ ها ساعت ۱۲:۴۰ از رادیو ایران پخش می شود.

کد مطلب 5337096
آروین موذن زاده

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