بررسی ابعاد مختلف وحدت اسلامی در «بحث روز» رادیو ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه رادیویی ایران، فاطمه عبدالوند سردبیر برنامه «بحث روز» گفت: در هفته جاری جمعی از مسئولان نظام و مهمانان شرکت‌کننده در کنفرانس وحدت اسلامی با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند.

وی افزود: حضرت آیت الله خامنه ای در طی این دیدار ۲ وظیفه مهم برای امت اسلامی را «تبیین و ترویج جامعیت اسلام در همه شئون زندگی بشر» و «تقویت اتحاد مسلمانان» خواندند و عنوان کردند «وحدت اسلامی یک امر اصولی و فریضه قرآنی است و تحقق هدف والای ایجاد تمدن نوین اسلامی بدون اتحاد شیعه و سنّی ممکن نیست و شکاف بین شیعه و سنی تلاش استکبارهای جهانی بوده و هست.»

سردبیر برنامه «بحث روز» ادامه داد: رهبر معظم انقلاب شاخص اصلی وحدت را فلسطین دانسته و از دولت هایی که عادی‌سازی روابط با رژیم غاصب را در پیش گرفته اند، خواستند تا خطای خود را جبران کنند.

وی در پایان تصریح کرد: در همین راستا برنامه «بحث روز» چهارشنبه پنجم آبان با حضور بشیر سلیمی عضو هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و مهدی جهان تیغی مدیر رسانه جهان نیوز، مهمترین وظایف امت اسلامی و چهره های شاخص جهان اسلام را مورد بحث و گفتگو قرار می دهد.

«بحث روز» به سردبیری فاطمه عبدالوند و اجرای محمدرضا قربانی چهارشنبه‌ ها ساعت ۱۲:۴۰ از رادیو ایران پخش می شود.