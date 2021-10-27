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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۲۸

با امضای وزیر کشور؛

«سید امیرحسین علوی» شهردار رشت شد

«سید امیرحسین علوی» شهردار رشت شد

رشت- رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: حکم «سید امیر حسین علوی» برای تصدی سمت شهرداری رشت به امضای وزیر کشور رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین واثق کارگرنیا پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به امضای حکم انتصاب شهردار جدید رشت از سوی وزیر کشور، اظهار کرد: بر اساس این حکم «سید امیر حسین علوی» به عنوان شهردار رشت توسط وزارت کشور تأیید شد.

وی با تاکید به اینکه از شهردار منتخب رشت انتظار داریم برای رفع مشکلات شهر تلاش مضاعف داشته باشد، افزود: امیدواریم پس از این با تعامل ما بین شورا و شهردار منتخب، شهر رشت در مسیر توسعه گام بردارد.

کارگرنیا ادامه داد: با تأیید حکم «سید امیر حسین علوی» به عنوان شهردار رشت، «سن کریمی کرنق» به عنوان نخستین عضو علی البدل وارد شورا خواهد شد.

کد مطلب 5337098

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