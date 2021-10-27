به گزارش خبرنگار مهر، کلیم‌الله وثوقی پیش از ظهر چهارشنبه در بازدید از محورهای مواصلاتی اردبیل به سرمای هوا و آغاز زود هنگام هوای زمستانی در استان اردبیل اشاره و اظهار کرد: برای ارائه خدمات بهتر در جاده‌ها و کمک رسانی به هم وطنان به امکانات بیشتری در پایگاه‌ها و راهدار خانه‌های استان نیازمندیم.

وی به تشریح مسیرهای مهم و پر تردد استان جهت خدمات رسانی زمستانی پرداخت و افزود: با توجه به آمار تردد و میزان تصادفات و یا میزان کمک رسانی در سال‌های گذشته راهدار خانه‌هایی در مسیرهای الماس در محور خلال-اسالم، حیران در محور اردبیل-نمین-آستارا، صائین، مرادلو در محور مشکین-پارس‌آباد و لنگان مستقر کرده‌ایم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل با بیان اینکه استقرار کامل نیروها جهت زمستان پیش رو از اواخر آبان ماه آغاز خواهد شد گفت: در این راستا برنامه ریزی شده تا ۲۵۶ راهدار با ۱۸۲ دستگاه ماشین‌آلات زمستانی در پایگاه‌ها به صورت آماده باش قرار گیرند.

وثوقی میانگین عمر دستگاه‌های راهداری را ۲۵ سال اعلام کرد و افزود: تا زمانی که ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری خوبی نداشته باشیم، نمی‌توانیم خدمات قابل قبولی به‌ویژه در راهداری زمستانی ارائه بدهیم؛ بنابراین حساسیت خاصی در بحث نوسازی ماشین‌آلات داریم.

وی از خرید پنج دستگاه ماشین جدید راهداری در سال جاری خبر داد و گفت: این ماشین آلات با رقم حدودی ۱۶ میلیارد تومان خریداری و به ناوگان اضافه خواهد شد و در کنار آن اورهال و تعمیر و بازسازی ماشین‌آلات را انجام می‌دهیم.

۳۰ هزار تن شن و نمک برای زمستان پیش‌رو خریداری شده است

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل به خدمات دیگر راهداری در زمستان پیش رو اشاره کرد و گفت: ۳۰ هزار تن شن، ماسه و نمک را برای مصرف زمستانی فراهم کرده‌ایم.

وثوقی با یادآوری اینکه اداره کل راهداری استان در راهداری زمستانی، نیاز بیشتری به داشتن اطلاعات از وضعیت محورها دارد، گفت: در کنار استفاده از اطلاعات پیش‌بینی هواشناسی، سایت‌ها، تلفن گویای ۱۴۱ و داشتن ارتباط نزدیک با مرکز مدیریت راه‌ها، اداره کل هواشناسی همیشه تغییرات جوی را برای اداره کل راهداری ارسال می‌کند.

وی در ادامه به تجهیز جاده‌های استان به دوربین‌های پیشرفته نظارت تصویری خبر داد و افزود: برای مدیریت راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، دستگاه‌های تردد شمار و ثبت تخلفات و سرعت، ۴۲ دوربین نظارت تصویری در سطح استان نصب شده است.