محموله مشتقات نفتی قاچاق در بندر بوشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرزبانی بوشهر، سرهنگ یدالله شرفی گفت: با رصد اطلاعاتی مرزبانان پایگاه دریابانی بوشهر یک محموله قاچاق مشتقات نفتی در جاده ساحلی بندر بوشهر کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: این محموله که شامل ۸۹ هزار و ۸۸۰ کیلوگرم مشتقات نفتی بوده توسط سه دستگاه تانکر از مقصد استان‌های مجاور بارگیری شده بود و قصد حمل به سایر استان‌ها را داشتند که با اقدامات عملیاتی مرزبانان بوشهری توقیف شد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: در این رابطه سه نفر دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدند.