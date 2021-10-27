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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۴۸

فرمانده مرزبانی بوشهر:

محموله مشتقات نفتی قاچاق در بندر بوشهر کشف شد

محموله مشتقات نفتی قاچاق در بندر بوشهر کشف شد

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر از کشف ۸۹ هزار و۸۸۰ کیلوگرم مشتقات نفتی در بندر بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرزبانی بوشهر، سرهنگ یدالله شرفی گفت: با رصد اطلاعاتی مرزبانان پایگاه دریابانی بوشهر یک محموله قاچاق مشتقات نفتی در جاده ساحلی بندر بوشهر کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: این محموله که شامل ۸۹ هزار و ۸۸۰ کیلوگرم مشتقات نفتی بوده توسط سه دستگاه تانکر از مقصد استان‌های مجاور بارگیری شده بود و قصد حمل به سایر استان‌ها را داشتند که با اقدامات عملیاتی مرزبانان بوشهری توقیف شد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر افزود: در این رابطه سه نفر دستگیر و تحویل مقامات قضائی شدند.

کد مطلب 5337130

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