برگزاری رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال بسیج در کرمانشاه

حجت الاسلام محمد حسن عامری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله استانی سومین رویداد سراسری تخصصی تولید محتوای دیجیتال بسیج در کرمانشاه برگزار میشود.
وی افزود: این رویداد ۱۲ لغایت ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰ همزمان با سراسر کشور در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.
رئیس مرکز فضای مجازی بسیج سپاه حضرت نبی اکرم (ص) تصریح کرد: این رویداد در سه بخش پویانمایی، نرم افزارهای ویژه تلفن همراه و بازیهای ویژه تلفن همراه برگزار خواهد شد.
عامری فر بیان کرد: برگزیدگان استانی این رویداد به مرحله کشوری این رویداد بزرگ راه پیدا میکنند و مهلت ثبت نام در این رویداد تا ۱۰ آبان ماه خواهد بود.
وی خاطر نشان کرد: علاقه مندان جهت ثبت نام به سایت event.bsjmajazi.ir مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۲۱۷۶۵۳۴۳۸ تماس بگیرند.
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