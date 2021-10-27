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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۱۹

رئیس مرکز فضای مجازی بسیج سپاه کرمانشاه خبر داد؛

برگزاری رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال بسیج در کرمانشاه

برگزاری رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال بسیج در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس مرکز فضای مجازی بسیج سپاه حضرت نبی اکرم (ص) از برگزاری رویداد تخصصی تولید محتوای دیجیتال بسیج در کرمانشاه خبر داد.

حجت الاسلام محمد حسن عامری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرحله استانی سومین رویداد سراسری تخصصی تولید محتوای دیجیتال بسیج در کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی افزود: این رویداد ۱۲ لغایت ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰ همزمان با سراسر کشور در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

رئیس مرکز فضای مجازی بسیج سپاه حضرت نبی اکرم (ص) تصریح کرد: این رویداد در سه بخش پویانمایی، نرم افزارهای ویژه تلفن همراه و بازی‌های ویژه تلفن همراه برگزار خواهد شد.

عامری فر بیان کرد: برگزیدگان استانی این رویداد به مرحله کشوری این رویداد بزرگ راه پیدا می‌کنند و مهلت ثبت نام در این رویداد تا ۱۰ آبان ماه خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: علاقه مندان جهت ثبت نام به سایت event.bsjmajazi.ir مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۲۱۷۶۵۳۴۳۸ تماس بگیرند.

کد مطلب 5337199

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