به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، رایان گاسلینگ و درک سیانفرانس کارگردان قرار است یک بار دیگر در فیلم «مرد گرگی» یا «وولف‌من» که جدیدترین فیلم هیولایی ساخته یونیورسال پیکچرز است، همکار شوند.

گاسلینگ و سیانفرانس قبلا در فیلم درام رمانتیک «ولنتاین آبی» که نامزد دریافت جایزه اسکار شده بود و فیلم خوش‌نقد تریلر «مکانی آن سوی کاج‌ها» با هم کار کرده بودند.

در ابتدا لی وانل سازنده «مرد نامرئی» برای کارگردانی پروژه انتخاب شده بود اما او مجبور شد به خاطر تداخل برنامه کاری کناره‌گیری کند. حالا سیانفرانس مسئولیت نوشتن فیلمنامه را هم بر عهده گرفته است.

هنوز مشخص نیست ظاهر این نسخه جدید از «مرد گرگی» قرار است چطور باشد اما انتظار می‌رود فیلم برداشتی مدرن از داستان مردی را به تصویر بکشد که روزی گاز گرفته شده و تبدیل به یک گرگینه می‌شود.

کارگردان پروژه در بیانیه‌ای گفت: فیلم‌های ژانر وحشت عشق اول من و ورود من به ظرفیت‌های سینما از نظر روایتی، روان‌شناختی و زیباشناختی بودند. در فرصت همکاری دوباره با رایان گاسلینگ، این حقیقتا رویایی است که به واقعیت می‌پیوندد.

یونیورسال در ابتدا سعی کرد از «مومیایی» تام کروز یک مجموعه هیولایی بسازد اما بعد از فاجعه‌ای که آن فیلم در باکس آفیس به بار آورد، این استودیو توجه خود را معطوف به شخصیت‌های منفی کرده است.

اما به جای خلق کردن یک فرنچایز سینمایی در هم آمیخته مانند مارول، یونیورسال می‌خواهد فیلم‌های جداگانه‌ای بسازد که از کاتالوگ عظیم شخصیت‌های کلاسیک هیولایی‌اش الهام می‌گیرند. این استودیو با «مرد نامرئی» سال ۲۰۲۰ با نقش‌آفرینی الیزابت ماس به موفقیت رسید و توانست با بودجه‌ای ۷ میلیون دلاری ۱۴۳ میلیون دلار در باکس آفیس جهانی بفروشد.

به این ترتیب چند مخلوق دیگر از جمله «رنفیلد» با بازی نیکولاس هولت در نقش دستیار دیوانه دراکولا و همچنین «زن نامرئی» به کارگردانی الیزابت بنکس در آینده به سینماها خواهند آمد.