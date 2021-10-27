نگاه حوزه هنری به آموزش تربیتی و معرفتی است

به گزارش خبرنگار مهر محمدرضا امامقلی در اختتامیه نخستین دوره تربیت آیتم ساز تلویزیونی "تیمتو بساز" که صبح چهارشنبه در سینما بهمن قزوین برگزار شد اظهار کرد: تربیت از جمله کارهایی است که پیچیده است ولی ساده به نظر می‌رسد.

مدیرکل حوزه هنری استان قزوین بیان کرد: برخی معتقدند که مربی مانند مشت و متربی مانند موم است و یا مربی به مانند سوار و متربی همچون اسب وحشی است در حالی که نه متربی اسب وحشی رام شدنی و نه موم است که با مشت تغییر شکل دهد، به عقیده ما در حوزه هنری استان قزوین مربی و متربی همچون سنگ چخماق هستند.

وی ادامه داد: تحول در مربی و متربی در فرایند تربیتی رقم می‌خورد و یک تحول غیر هم تراز و تعامل غیر هم تراز صورت می‌گیرد که کفه تحول به سوی متربی سنگین‌تر است همان طور که کفه تعامل در سوی مربی سنگینی بیشتری دارد.

این مسئول اذعان کرد: تربیت یک تحول و تعامل غیر هم تراز است و سرلوحه ما در فرایند آموزشی و تربیتی برگزاری این دوره همین بوده است، این دوره بخشی از فرایند تربیتی است تا بتوانیم ادبیات پیشرفت را رقم بزنیم و با عبرت از گذشته و نقد شرایط موجود آینده را به صحیح ترین شکل ممکن ترسیم کنیم و با این روند که سه رأس مثلاً پیشرفت هستند راه خود را در حوزه هنری انقلاب اسلامی دنبال کنیم و نیز نگاه ما این است که هنر به عنوان پیشران پیشرفت می‌تواند اثر بگذارد و به همان سویی حرکت کند که در سند الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت ابلاغ شده است.

امامقلی با اشاره به این موضوع که مرکز رشد هنر تصویری بخشی از برنامه حوزه هنری در برپایی سه مرکز رشد هنر تصویری، ادبیات داستانی و ادبیات پایداری است عنوان کرد: در حوزه هنری قزوین در حال حاضر مرکز رشد هنرهای تصویری فعالیت خود را آغاز کرده و سایر زمینه‌ها در آینده نزدیک شروع به فعالیت خواهند کرد.

وی یادآور شد: در دوره "تیمتو بساز" توجه ویژه ما نگاه به تربیت و معرفت به جای آموزش صرف بود و می‌خواستیم یک رشد جمعی و یک زیست جمعی اتفاق بیفتد. حیطه تربیت عمومی و تخصصی یک تربیت جامع را حاصل می‌کند که این روند در طول دوره مورد توجه ما بود.

این مسئول توضیح داد: طی دوره مقدماتی تربیت آیتم ساز تلویزیونی در قزوین ۳۰ ساعت کلاس، ۶۰۰ ساعت ضبط، بهره از حضور ۶ استاد راهنما، ۲۵ جلسه ایده پردازی و در نهایت تولید ۱۴ اثر در طول یک ماه اتفاق افتاد و تولیدات این دوره بیش از ۱۰ میلیون بازدید از سوی شبکه‌های تلویزیونی مختلف دریافت کرد که نشان می‌دهد تولیدات این دوره استاندارد پخش تلویزیونی را داشته است و در کنار آن تولیدات دوره از صفحه رسمی برخی خبرگزاری‌ها نیز پخش شده است.

مدیرکل حوزه هنری استان قزوین خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان این دوره در ابتدا تنها علاقه مند به کار هنری تصویری بودند و طی دوره ایده پردازی، زیست جمعی، احصا مسئله و پرداخت به آن را آموخته‌اند و ان شا الله در ادامه مسیر می‌توانند آثار اثرگذاری را تولید نمایند.