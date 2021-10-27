به گزارش خبرگزاری مهر، گزیده‌ای از شعرهای گروس عبدالملکیان به آلمانی منتشر شد. این گزیده با عنوان «جنگ تمام شده بود؛ و حالا صلح داشت آدم می‌کشت» منتخبی از کتاب‌های «پذیرفتن»، «حفره‌ها»، «سه‌گانه‌ی خاورمیانه»، «رنگ‌های رفته دنیا» و «سطرها در تاریکی جا عوض می‌کنند» است که از سوی یوتا هیمل‌رایش به آلمانی ترجمه شده است.

مجموعه‌ شعرهای گروس عبدالملکیان، نه تنها در دو دهه اخیر از سوی مخاطبین فارسی‌زبان، مورد استقبال بوده و بارها تجدید چاپ شده‌اند، بلکه در چند سال گذشته مورد توجه ناشران برجسته سایر کشورها نیز قرار گرفته و به زبان‌های انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی، عربی، کُردی، سوئدی و… منتشر شده است.

گزیده شعر «جنگ تمام شده بود؛ و حالا صلح داشت آدم می‌کشت» شامل ۴۱ قطعه شعر است که توسط انتشارات «سوژه فرلاگ» به چاپ رسیده و هم‌اکنون در ۱۱۲ صفحه دسترس علاقه‌مندان شعر در آلمان قرار دارد.

مترجم این کتاب، یوتا هیمل‌رایش تاکنون ترجمه‌هایی را از نویسندگانی چون هوشنگ گلشیری و شهرنوش پارسی‌پور به آلمانی منتشر کرده است.