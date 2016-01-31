انتشار گزیده اشعار گروس عبدالملکیان در سوئد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب گزينه اشعار گروس عبدالملكيان با عنوان «سطرها در تاريكى جا عوض مى كنند» در انتشارات «نورديينت» سوئد منتشر شد.

اين كتاب گزيده اى از مجموعه شعرهاى «رنگ هاى رفته دنيا»، «حفرهها»، «سطرها در تاريكى جا عوض مى كنند» و «پذيرفتن» است که پیش از این توسط این شاعر منتشر شده است.

ترجمه اين كتاب به زبان سوئدى توسط نامدار ناصر، شاعر و مترجم صورت گرفته است.

تاكنون كتابهايى از گروس عبدالملكيان به زبان هاى فرانسه، عربى و كردى، ترجمه و منتشر شده است و اين كتاب نیز هم اكنون در بازار كتاب سوئد و در دسترس علاقه مندان شعر معاصر ایران قرار دارد.