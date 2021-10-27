قرآن یکی از محورهای اساسی وحدت در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی نماینده ظهر چهارشنبه در همایش بین المللی نقش قرآن در وحدت مسلمین که در سالن کانون جوانان بسیج برگزار شد، اظهار کرد: قرآن یک محدث و سخنگویی است که جای هیچ دروغی در آن وجود ندارد و هر کس با آن همنشین باشد هدایتش بیشتر و ضلالت و گمراهی اش کاهش می‌یابد.

وی بیان کرد: یک منادی روز قیامت ندا می‌دهد که هر کسی که کاری کرده باشد روز قیامت درگیر کار و عملش است مگر کسانی که خدوم قرآن بوده اند روز قیامت راحت هستند از کسانی باشید که در راه قرآن فعالیت می‌کنند.

امام جمعه ارومیه ارومیه افزود: قرآن کریم یکی از محورهای اساسی وحدت است و در جای جای قرآن بر مسئله وحدت بین مسلمین تاکید مؤکد شده است تا جایی که در قرآن آمده اعتصام بکنید به ریسمان الهی تا دشمنان نتوانند تفرقه‌ای بین شما بیاندازند.

حجت الاسلام قریشی اظهار کرد: بین پیامبر و رهروان راه پیامبر مودت و برادری حاکم است در حالی که شدیدترین برخوردها را با تفرقه افکنان دارند چرا که قرآن همواره ما را به برادری و صلح دعوت می‌کند.

وی گفت: ما با مذاهب اسلامی بیشترین مشترکات را داریم و باید حول محور مشترکاتی که داریم قدم برداریم تا استکبار و ایادی و اذناب آنها نتوانند بر طبل تفرقه بنوازند که آنها با تفرقه افکنی فقط اصل وحدت و اسلام را نشان گرفته اند.