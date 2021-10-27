ابراهیم هنرمند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از شامگاه جمعه و روز شنبه احتمال بارش‌های پراکنده و ریزش برف خفیف به ویژه در ارتفاعات و نیمه غربی اصفهان وجود دارد.

وی با بیان اینکه امروز جوی به نسبت پایدار در سطح استان حاکم است، افزود: آسمان بسیاری از مناطق صاف تا کمی ابری و در ساعات بعد از ظهر گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده به ویژه در مناطق شمال شرق استان بین یک تا سه درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد، گفت: دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۲۳ درجه سانتیگراد بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به چهار درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

هنرمند اضافه کرد: زواره اردستان با دمای ۲۴ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای چهار درجه سانتیگراد زیر صفر به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.