مرحوم «میرمحمدی» هیچگاه در وزارت نفت مسئولیت نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی میرمحمدی فرزند مرحوم سیدمحمد میرمحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مردم قم در مجلس ششم و هفتم که در اسفندماه ۱۳۹۸ بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت، درج نام پدرش در فهرست نمایندگان پست گرفته در وزارت نفت را تکذیب کرد و طی نامه‌ای به ریاست مجلس گفت: «نام درج شده در فهرست مذکور، تشابه اسمی با یکی از مدیران وزارت نفت است.»

متن نامه فرزند مرحوم میرمحمدی بدین شرح است:

«جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت؛

همانطور که مستحضرند چند روزی است که در رسانه‌ها فهرستی دست به دست می‌شود که نام نمایندگان ادوار مجلس در آن نقش بسته که در دوره وزارت جناب آقای زنگنه در وزارت نفت، سمت گرفته‌اند. در ردیف هفدهم این فهرست به عمد یا به سهو به نام «همکار دیرین رهبر معظم انقلاب»، مرحوم ابوی اشاره شده است.

جدا از آنکه این موضوع اساسا صحت ندارد و تشابه اسمی بین یکی از مدیران وزارت متبوع با پدر بنده است، این تهمت به جایگاه شخصیتی که در سلامت کاری و زندگی پرهیزکارانه زبانزد دلسوزان انقلاب بوده و هست، و قریب به ۱۶ سال به عنوان رئیس دفتر و معاون رئیس جمهور، محرم سرّ مقام معظم رهبری و بزرگان انقلاب بوده است و از ابتدای زعامت ایشان در خدمتشان و با احکامشان عمر تابناک کاری خود را گذرانده است، جفایی بزرگ و خطایی نابخشودنی است. شخصیتی که مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در پیام محبت‌آمیز تسلیتش، از او به «همکار دیرین» همواره برخوردار از «سلامت نفس» و «سلامت عمل» یاد کرده‌اند؛ همو که تا پایان عمر پربرکت خود به مقام استاد تمامی دانشگاه علامه طباطبایی افتخار می‌کرد و متواضعانه در محضر علم و دانشجو حاضر می‌شد.

دردآور آنکه امانت‌گیران و امانت‌برداران امروز، امانت‌سازان اصیل انقلاب را نمی‌شناسند و جناب امیرآبادی در جایگاه نماینده منتخب حوزه انتخابیه قم در برنامه گفت و گوی ویژه خبری در صدا و سیما مورخ ۳ آبان ۱۴۰۰ به این فهرست استناد می‌کند.

خانواده مرحوم دکتر سیدمحمد میرمحمدی این حق را برای خود قائل می‌باشد تا بر اساس مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی نسبت به نشر اکاذیب صورت گرفته اعاده حیثیت نماید، همچنین انتظار می‌رود علاوه بر تصحیح و تکذیبیه در رسانه‌ها، هیأت رییسه محترم قوه مقننه با پیگیری موضوع در کمیسیون اصل نود قانون اساسی نسبت به این موضوع واکنش شایسته نشان دهد تا آبروی دلسوزان انقلاب که عمر خود را در راه خدمت مخلصانه به این کشور سپری کرده‌اند، بازیچه تسویه حساب‌های سیاسی و جناحی قرار نگیرد.

برای جنابعالی و همکاران محترم از خداوند متعال، توفیق خدمت خالصانه و متواضعانه به مردم عزیز ایران را مسألت دارم.

با احترام

سیدعلی میرمحمدی