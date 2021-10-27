دستگیری عامل اغفال دختر ۱۴ ساله در مرودشت دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرشید زینلی اظهار داشت: در پی مراجعه یکی از شهروندان مبنی بر فرار از منزل دختر ۱۴ ساله‌اش بر اثر تحریک و اغفال وی در فضای مجازی، موضوع جهت پیدایش فرد مذکور در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های دقیق کارشناسان پلیس فتا و تجزیه و تحلیل استعلامات و اطلاعات به دست آمده، متهم که پسری ۱۶ ساله بود و باعث تحریک و فرار دختر از منزل شده بود شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه متهم در بازجویی اولیه انگیزه خود را سرگرمی و اغفال دختران عنوان کرد، گفت: ضعف دانش رسانه‌ای والدین موجب عدم نظارت کافی بر فرزندان شده و در صورتی که فرزندان بدون نظارت در فضای مجازی وبگردی داشته باشند ممکن است خود را در معرض خطرات و آسیب‌های فراوانی قرار دهند.