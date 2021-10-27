۹۰ درصد سهام شستا متعلق به تامین اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، میرهاشم موسوی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی گفت: از اقدامات مهم اخیر برگزاری مجمع شستا بود و رشدهای خوبی اتفاق افتاد. ۳۱ هزار میلیارد تومان سود خالص مالی نسبت به سال ۹۹ بود که رشد ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه دستاوردهای مطلوبی را در شستا شاهد بودیم، اما ظرفیت‌هایی که می‌توان برای این مجموعه ترسیم کرد بسیار زیاد هستند گفت: انتظار ما از آینده مدیریت این مجموعه این است متناسب با ظرفیت‌ها و دارایی‌های موجود که ۹۰ درصد سهام آن متعلق به تأمین اجتماعی است افزایش نرخ بازدهی سرمایه گذاری ها و ترسیم افقی مطلوب و فراتر از وضعیت فعلی را رقم بزند.

موسوی ادامه داد: تجربه رستمی، مدیرعامل جدید شستا در بانک تجارت و بورس نشان داد که در توسعه سرمایه گذاری ها مدیر موفقی بوده است و تجربه خوبی در شرکت‌داری دارد.

وی با اشاره به اینکه شستا یک مجموعه اقتصادی بزرگ است و این مجموعه اقتصادی تجارب مختلفی در دوره‌های مختلف کسب کرده گفت: در دولت فعلی ظرفیت‌های دیگری در اختیار این حوزه قرار گرفته است که آن هم استفاده از سرمایه گذاری فرا ملی است. قرارداد ۲۵ ساله چین و پیمان شانگهای فرصت خوبی برای توسعه زیرساختی و سرمایه گذاری شستا فراهم می‌کند.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی افزود: بر اساس گزارش سرپرست سابق شستا، همین امسال سرمایه گذاری توسعه‌ای شستا ۴۲ هزار میلیارد است و شاید بتوان با این ظرفیت‌ها افزایش آن را تا ۱۰ برابر هم پیش بینی کرد.

موسوی تاکید کرد که دولت، دولت مردم است و از مدیرعامل جدید شستا خواهش می‌کنم شستا را شستای مردمی کند. شستا به منزله اتاق شیشه‌ای باشد و هر کسی با هرنیتی که می‌خواهد از شستا مطلع باشد بتواند این کار را انجام دهد.