شکست مرادی پس از مصدومیت مقابل بوکسور قزاقستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان از روز دوشنبه در بلگراد پایتخت صربستان آغاز شده و تا ۱۵ آبان ادامه دارد.

امروز (چهارشنبه) و در وزن ۷۱ کیلوگرم؛ فرهاد مرادی بوکسور جوان ایران که به تازگی از تیم جوانان به بزرگسالان آمده است در مبارزه‌ای دشوار به مصاف شیمبرگنوف از قزاقستان رفت و در همان راند نخست و در حالی که بازی بسیار نزدیک دنبال میشد در یک صحنه دو بوکسور با هم سر به سر شدند که این حادثه باعث پارگی ابروی مرادی شد.

به همین دلیل چون بازی در راند یک متوقف شد و داوران رای به پیروزی بوکسور قزاقستانی دادند.

از حدود ساعت ۱۸، علی جمالی با پائول آرادویه از رومانی مبارزه می‌کند و از حدود ساعت ۲۲:۳۰ دقیقه، دانیال شه‌بخش در وزن ۶۰ کیلوگرم برابر موسی چام از گامبیا قرار می‌گیرد.

تیم ملی ایران با ۱۰ بوکسور و هدایت علیرضا استکی در مسابقات جهانی صربستان شرکت کرده است.

همایون امیری، محمود نهتانی و شهرام فاتح دیگر مربیان اعزامی به این رقابت‌ها هستند.

ترکیب تیم ایران بدین شرح است:

وزن ۵۷ کیلوگرم: سجاد محمدپور

وزن ۶۰ کیلوگرم: دانیال‌ شه‌بخش‌

وزن ۶۳.۵‌ کیلوگرم: اشکان رضایی

وزن ۶۷ کیلوگرم: مسلم مقصودی

وزن ۷۱ کیلوگرم: فرهاد مرادی

وزن ۷۵ کیلوگرم: سیدشاهین موسوی

وزن ۸۰ کیلوگرم: میثم قشلاقی‌

وزن ۸۶ کیلوگرم: علی جمالی

وزن ۹۲ کیلوگرم: طوفان شریفی

وزن ۹۲+ کیلوگرم: پوریا امیری

تیم ایران در اوزان ۴۸ ، ۵۱ و ۵۴ کیلوگرم بوکسوری به این رقابت‌ها اعزام نکرده است.