کلنگ اجرایی پل جمهوری اسلامی در شیراز بر زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان اصنافی شهردار شیراز عصر چهارشنبه در آئین کلنگ زنی پل جمهوری اسلامی گفت: وسعت شهر شیراز به گونه‌ای است که می‌توان توجه ویژه ای به شریان‌های شرقی و غربی داشت از این رو بلوار جمهوری، بلوار چمران و … نقش ویژه ای در حمل و نقل داشتند.

وی اضافه کرد: توسعه این شریان‌ها نظیر مجموعه سرداران و بلوار شهید قاسم سلیمانی مبین همین موضوع است این در حالی است که بلوار شهید قاسم سلیمانی دچار نواقصی بود که باید برای بهره برداری از آن اصلاحاتی صورت می‌گرفت.

اصنافی ادامه داد: اصلاح هندسی محور شهید قاسم سلیمانی نیز یکی از موضوعاتی است که باید در راستای اجرایی شدن این طرح پیدا سازی شود این در حالی است که این طرح تنها طرح توسعه‌ای در شیراز نیست بلکه تا ایام الله دهه فجر طرح‌های عمرانی- ترافیکی دیگری نیز در شیراز کلنگ زنی خواهد شد.

جسارت طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ را داشته باشید

علیرضا اسکندری عضو شورای اسلامی شهر شیراز در این جلسه بیان کرد: شورای اسلامی شهر شیراز از مدیران شهرداری شیراز انتظار دارند تا طرح‌هایی را در شیراز اجرایی کنند که مورد رضایت مردم این کلان شهر باشد.

وی اضافه کرد: باید این جسارت در میان مدیران شهرداری وجود داشته باشد که بتوانند طرح‌های برای این کلان شهر طراحی و اجرا کنند که طرحی سرمایه‌ای بوده و برای آیندگان به یادگار بماند.

پل جمهوری اسلامی در طولی به مساحت ٣٠٠ متر و عرض این طرح نیز ١٧ متر در بلوار جمهوری اسلامی اجرایی خواهد شد و طرح تعرض پل سلمان فارسی نیز به طول ١۴٠ متر و عرض ١١ و نیم متر در خیابان ولی عصر شیراز اجرایی می‌شود.