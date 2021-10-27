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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۳۰

با حکم شهردار تهران؛

حسام حبیب الله مشاور و دستیار ویژه شهردار شد

حسام حبیب الله مشاور و دستیار ویژه شهردار شد

علیرضا زاکانی در حکمی، حسام حبیب‌الله را به سمت مشاور و دستیار ویژه در حوزه راهبری کلان و ارتقا توانمندی مدیریتی شهرداری تهران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حکمی حسام حبیب الله را به عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار تهران در حوزه راهبری کلان و ارتقا توانمندی مدیریتی شهرداری تهران منصوب کرد.

حبیب‌الله دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی از دانشگاه علم و صنعت ایران است.

مشاور و دستیار ویژه شهردار تهران همچنین دارای مدرک تخصصی حرفه‌ای تربیت ارزیاب کانون‌های ارزیابی و ارتقا شایستگی مدیران، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و روش‌های نوین تأمین مالی و مدیریت پروژه PM-BOK است.

کد مطلب 5337618

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