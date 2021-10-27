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۵ آبان ۱۴۰۰، ۲۰:۵۹

مسئول قرارگاه فضای مجازی سپاه کربلا خبر داد؛

برپایی مرحله استانی رویداد تولید محتوای دیجیتال در مازندران

برپایی مرحله استانی رویداد تولید محتوای دیجیتال در مازندران

ساری- مسئول قرارگاه فضای مجازی سپاه کربلا گفت: مرحله استانی سومین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال ماه جاری در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوری با بیان اینکه مرحله استانی سومین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال در آبان ماه برگزار می‌شود، اظهار کرد: رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال توسط سازمان فضای مجازی بسیج مرحله استانی خود را در بخش رویدادهای مختلف آبان ماه برگزار خواهد کرد.

وی افزود: تولید محتوای دیجیتال در سه بخش رویدادی از جمله بازی‌های ویژه تلفن همراه، نرم‌افزارهای ویژه تلفن همراه و پویانمایی برگزار می‌شود.

مسئول قرارگاه فضای مجازی سپاه کربلا مازندران با اشاره به اینکه تیم‌هایی که در این رویداد شرکت می‌کنند باید متشکل از حداقل ۳ تا حداکثر ۵ نفر باشد، گفت: این رویداد سراسری درتاریخ ۱۲ الی ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۰ به‌طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

نوری تصریح کرد: مهلت ثبت‌نام تا ۱۰ آبان ماه است و برگزیدگان استانی به مرحله کشوری این رویداد بزرگ راه پیدا خواهند کرد.

کد مطلب 5337733

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