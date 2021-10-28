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۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۰۶

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان:

۹۵ درصد جایگاه‌های سوخت کهگیلویه و بویراحمد وارد مدار شدند

۹۵ درصد جایگاه‌های سوخت کهگیلویه و بویراحمد وارد مدار شدند

یاسوج- مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی این استان گفت: ۹۵ درصد جایگاه‌های سوخت استان وارد مدار عرضه سوخت شده و خللی در روند ارائه خدمات دهی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سالار خشایی با اشاره به اینکه ۳۵ جایگاه سوخت در این استان وجود دارد، عنوان کرد: هم اکنون در ۹۵ درصد این جایگاه شرایط خدمات دهی عادی بوده و ۵ درصد دیگر نیز بزودی رفع مشکل و وارد مدار عرضه سوخت می‌شوند.

خشایی با تاکید بر اینکه هیچ گونه مشکلی در زمینه سوخت رسانی به خودروها وجود ندارد، افزود: مشکل جایگاه‌های سوخت از طریق سامانه هوشمند یک مشکل کشوری بود، به تبع آن این مشکل در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز روز گذشته ایجاد شد.

وی اضافه کرد: بعد از اینکه ارتباط سامانه هوشمند جایگاه‌های سوخت با سرور مرکزی قطع شد در کمترین زمان ممکن تیم‌هایی از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی برای رفع مشکل به سطح منطقه اعزام شدند.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کهگیلویه و بویراحمد یادآور شد: تقریباً هیچ شهرستانی نداریم که جایگاه غیرفعال داشته باشد.

کد مطلب 5337915

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